Скандальний «слуга народу» пропонує скасувати люстрацію. Законопроєкт вже готовий
Документ зареєстрований у п’ятницю, 18 жовтня
У Верховну Раду внесено законопроєкт «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про очищення влади».
Його автором є народний депутат Максим Бужанський (фракція партії «Слуга народу»), повідомляється на офіційному порталі ВР.
Документ зареєстрований під номером 2287 у п’ятницю, 18 жовтня.
Його текст наразі відсутній.
Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини 17 жовтня ухвалив рішення, яким визнав, що звільнення державних службовців на підставі закону України «Про очищення влади» (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав.
Нагадаємо, народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський у своєму telegram-каналі назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупою вівцею» у відповідь на те, що вона під час інтерв’ю з лідером політсили Дмитром Разумковим сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».