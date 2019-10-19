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    Політика

    Адвокат Гладковського: За 8 місяців НАБУ спромоглося лише на 2 допити і 1 обшук

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    <p>Адвокат Гладковського Руслан Волинець</p> - Адвокат Гладковського: За 8 місяців НАБУ спромоглося лише на 2 допити і 1 обшук

    Адвокат Гладковського Руслан Волинець

    Слідство помилилось у клопотанні до суду – адвокат

    «8 місяців триває слідство, а з паном Гладковський відбулось дві слідчі дії», – заявив адвокат експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець під час засідання суду по обранню запобіжного заходу.

    За його словами, за цей період слідчі НАБУ провели допит і обшук і пана Гладковського. Він наголосив, що останній раз виїжджав пан Гладковський за кордон і повернувся на початку жовтня цього року.

    Він також додав, що Гладковський готовий передати в суд закордонні паспорти, демонструючи, що не збирається виїжджати.

    «Ми віддамо паспорти, якщо потрібно прямо тут. Не поїде пан Гладковський без паспортів за кордон. І наміру такого в нього не було. Він тільки нещодавно повернувся з-за кордону», – підкреслив він.

    Крім того, адвокат підкреслив, що слідство помилилось у клопотанні до суду – просить арештувати пана Гладковського на 3 місяці, а закон допускає лише на 60 діб.

    «Ми заперечуємо про задоволення клопотання в повному обсязі», – заявив адвокат.

    Він додав, що пан Гладковський спроможний забезпечити належну процесуальну поведінку при тому запобіжному заході, який пропонує захист – взяття на поруки.

    Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд в суботу, 19 жовтня, продовжує обирати запобіжний захід колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олегу Гладковському, якого підозрюють у зловживанні владою та декларуванні недостовірної інформації.

    Як повідомлялося, компанія «Богдан Моторс» відкинула звинувачення у завищенні ціни вантажівок «Богдан-63172», які фігурують у підозрі колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, та заявила, що виконання Державного оборонного замовлення опинилося під загрозою.

    суд РНБО НАБУ Богдан закон адвокат Олег Гладковський Вищий антикорупційний суд
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