Закон про продаж землі може бути скасований: Стефанчук назвав умову

Руслан Стефанчук заявив, що закон про продаж землі може бути скасований

У Раді допускають скасування через референдум закону про продаж землі

Закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум.

У разі такого волевиявлення українців, рішення буде обов'язковим до виконання.

Таку заяву зробив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером».

На питання, чи буде виконуватися рішення референдуму, у випадку, якщо українці скажуть «ні» продажу землі, Стефанчук сказав «обов'язково».

«Рішення референдуму є обов'язковим для кожного органу державної влади. Крапка», – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, у 2020 році заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв’ю «Главкому» сказав, що референдум, де вирішуватиметься питання продажу землі іноземцям, варто було б провести у 2023 році.

Як повідомлялося, 31 березня минулого року Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів..

Ринок землі ухвалили в наступних параметрах: