Закон про продаж землі може бути скасований: Стефанчук назвав умову
У Раді допускають скасування через референдум закону про продаж землі
Закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум.
У разі такого волевиявлення українців, рішення буде обов'язковим до виконання.
Таку заяву зробив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером».
На питання, чи буде виконуватися рішення референдуму, у випадку, якщо українці скажуть «ні» продажу землі, Стефанчук сказав «обов'язково».
«Рішення референдуму є обов'язковим для кожного органу державної влади. Крапка», – сказав Стефанчук.
Нагадаємо, у 2020 році заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв’ю «Главкому» сказав, що референдум, де вирішуватиметься питання продажу землі іноземцям, варто було б провести у 2023 році.
Як повідомлялося, 31 березня минулого року Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів..
Ринок землі ухвалили в наступних параметрах:
- Він вступить в дію з 1 липня 2021.
- Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
- Після цього – наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
- Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
- Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.