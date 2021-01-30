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    Політика

    Закон про продаж землі може бути скасований: Стефанчук назвав умову

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    Руслан Стефанчук заявив, що закон про продаж землі може бути скасований - Закон про продаж землі може бути скасований: Стефанчук назвав умову
    Руслан Стефанчук заявив, що закон про продаж землі може бути скасований
    Фото: Главком

    У Раді допускають скасування через референдум закону про продаж землі

    Закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум.

    У разі такого волевиявлення українців, рішення буде обов'язковим до виконання.

    Таку заяву зробив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером».

    На питання, чи буде виконуватися рішення референдуму, у випадку, якщо українці скажуть «ні» продажу землі, Стефанчук сказав «обов'язково».

    «Рішення референдуму є обов'язковим для кожного органу державної влади. Крапка», – сказав Стефанчук.

    Нагадаємо, у 2020 році заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв’ю «Главкому» сказав, що референдум, де вирішуватиметься питання продажу землі іноземцям, варто було б провести у 2023 році.

    Як повідомлялося, 31 березня минулого року Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів..

    Ринок землі ухвалили в наступних параметрах:

    • Він вступить в дію з 1 липня 2021.
    • Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
    • Після цього – наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
    • Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
    • Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.
    Теги: референдум ринок закон українці Руслан Стефанчук
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