Парламент Португалії підтримав легалізацію евтаназії в країні

Закон дозволяє евтаназію людям від 18 років, які невиліковно хворі або страждають від «тривалого» та «нестерпного» болю

Парламент Португалії ухвалив закон, який дозволяє в країні евтаназію невиліковно хворих.

Про це повідомляє Reuters.

«За» проголосували 136 депутатів, проти – 78. Тепер документ має підписати президент Марселу Ребелу де Соуза. Як зазначає видання, він є консерватором, проте обіцяв, що поважатиме думку парламенту.

Закон дозволяє евтаназію людям від 18 років, які невиліковно хворі або страждають від «тривалого» та «нестерпного» болю. Право на евтаназію матимуть лише громадяни Португалії та резиденти – це зробили, щоби люди з інших країн не їхали до Португалії по смертельну ін’єкцію.

Опозиція, яка не підтримала закон, апелювала до того, що він не на часі, бо внаслідок пандемії у багатьох португальців виник «великий страх, пов’язаний із проблемами життя та смерті». А дві організації, що опікуються будинками для літніх людей, написали парламенту листа, у якому заявили, що люди в цих закладах також сильно постраждали від пандемії і такий закон є «неповагою до них».

Водночас депутатка Інес Реал від партії «Люди-тварини-природа» заявила, що нечесно звалювати все на пандемію і плутати смерті, пов’язані з коронавірусом, та евтаназію для тих, хто страждає.

«Цим голосуванням парламент додав гідності нашій демократії», – сказав депутат Хосе Мануель Пуреза. Він назвав голосування «демократичною відповіддю на фундаменталізм і страх».