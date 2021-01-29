Зарплати українців: названо галузі, в яких платять більше

У сфері «Інформація та телекомунікації» середні зарплати за рік зросли на 13,4% до 19 888 гривень

Найвищі зарплати фіксують у авіаційному транспорті, фінансах та IT-секторі

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, найбільше впали зарплати в авіаційному транспорті - на 20,6%. В той же час зарплати в цій сфері залишаються найвищими в Україні - 21 685 гривень на місяць, що майже в два рази більше, ніж в цілому по економіці.

Крім того, високі зарплати у сфері «Фінансова та страхова діяльність», де вони зросли на 6,5% до 20 379 гривень.

У сфері «Інформація та телекомунікації» середні зарплати зросли на 13,4% до 19 888 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері «Тимчасове розміщення та організація харчування», де вони впали на 10,5% до 6 026 гривень.

Також Держстат повідомив, що в Україні реальна заробітна плата в грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року зросла на 10,1%. Найвищий рівень зарплат у грудні зафіксовано в Києві (21 812 грн), найнижчий ­‒ у Чернігівській області (10 921 грн).

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці. Як відзначають автори опитування, мінімальна сума, зазначена як прийнятна, становить 5 тисяч гривень, а максимальна - 100 тисяч гривень. Найчастіше значення прийнятних зарплат вкладалися в інтервалах від 10 тисяч до 25 тисяч гривень.

Також нагадаємо що цього року працівники можуть вільно обирати банк для отримання зарплати.

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