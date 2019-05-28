Зеленський провів зустріч з місією МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом

Президент повідомив представникам Фонду, коли подасть до Ради законопроект щодо незаконного збагачення

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв представникам МВФ цього тижня подати до Верховної Ради законопроект щодо незаконного збагачення. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Зазначається, що команда Зеленського розробила новий законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення, який поверне антикорупційним органам важливий інструмент для притягнення корупціонерів до відповідальності.

«Цього тижня ми обов’язково подамо до парламенту цей законопроект і дуже сподіваємося, що депутати його ухвалять. Але якщо цього не станеться, це буде ще одним доказом того, що це – непрацездатний парламент. Чергові вибори мали відбутися наприкінці жовтня. Тоді десь у грудні ми мали б коаліцію та новий уряд. Та громадяни й економіка не можуть стільки чекати. Без необхідних змін у нас тоді були б проблеми з Міжнародним валютним фондом», - зазначив Зеленський.

Додамо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з місією Міжнародного валютного фонду в Україні на чолі з Роном ван Роденом, яка перебуває в Києві. До зустрічі також долучилися Голова Національного банку України Яків Смолій та Міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Раніше новий секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк розповів, що РНБО підготує нову програму співпраці з МВФ.

«Ми домовились, що будемо зараз активно співпрацювати з МВФ та іншими міжнародними інституціями для того, щоб підготуватись за цей літній період, за час виборів стосовно підготовки нової програми, що надасть додатковий поштовх для розвитку нашої країни», - заявив Данилюк.