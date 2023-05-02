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Законопроєкт про одностатеві партнерства підтримали два комітети Ради

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Законопроєкт про одностатеві партнерства підтримали два комітети Ради
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фото ілюстративне

Проєкт закону у комітеті з питань європейської інтеграції підтримали одноголосно

Парламентський комітет із питань європейської інтеграції підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства. Це вже другий комітет Ради, який підтримав законопроєкт. Про це повідомила народна депутатка Інна Совсун.

Законопроєкт № 9103 у комітеті з питань європейської інтеграції підтримали одноголосно, шестеро нардепів проголосували «за».

Нагадаємо, що документ зареєстрували у Верховній Раді у березні 2023 року. Ним пропонують запровадити реєстроване партнерство (яке також називають «цивільним») як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

Після держреєстрації партнери отримуватимуть статус близьких родичів – членів сім'ї першого ступеня спорідненості. Автори проєкту вважають, що цим законопроєктом зможуть захистити права військових, оскільки багато хто з них не може офіційно оформити свої стосунки через те, що їхні партнери або партнерки однієї з ними статі.

У Міністерстві оборони розкритикували законопроєкт. У відомстві кажуть, що не мають даних про тисячі військовослужбовців, які не можуть офіційно оформити стосунки з одностатевими партнерами.

Петиція за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар набрала необхідні 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент.

Теги: ЛГТБ Верховна Рада

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