Петиція про одностатеві партнерства набрала необхідну кількість голосів

Тепер петицію має розглянути Зеленський

Петиція за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар набрала необхідні 25 000 голосів. Тепер її має розглянути президент. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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У петиції понад 40 людей та організацій звернулися до глави держави й закликали публічно підтримати запровадження одностатевих партнерств в Україні та всіляко сприяти ухваленню законопроєкту № 9103.

Нагадаємо, законопроєкт №9103 зареєстрували у парламенті 14 березня. Ним пропонують запровадити реєстроване партнерство (яке також називають «цивільним») як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

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Після держреєстрації партнери отримуватимуть статус близьких родичів – членів сім'ї першого ступеня спорідненості. Автори проєкту вважають, що цим законопроєктом зможуть захистити права військових, оскільки багато хто з них не може офіційно оформити свої стосунки через те, що їхні партнери або партнерки однієї з ними статі.