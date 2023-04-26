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Петиція про одностатеві партнерства набрала необхідну кількість голосів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Петиція про одностатеві партнерства набрала необхідну кількість голосів
Учасники Маршу рівності – КиївПрайд 2021
УНІАН

Тепер петицію має розглянути Зеленський

Петиція за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар набрала необхідні 25 000 голосів. Тепер її має розглянути президент. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

У петиції понад 40 людей та організацій звернулися до глави держави й закликали публічно підтримати запровадження одностатевих партнерств в Україні та всіляко сприяти ухваленню законопроєкту № 9103.

Нагадаємо, законопроєкт №9103 зареєстрували у парламенті 14 березня. Ним пропонують запровадити реєстроване партнерство (яке також називають «цивільним») як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

Після держреєстрації партнери отримуватимуть статус близьких родичів – членів сім'ї першого ступеня спорідненості. Автори проєкту вважають, що цим законопроєктом зможуть захистити права військових, оскільки багато хто з них не може офіційно оформити свої стосунки через те, що їхні партнери або партнерки однієї з ними статі.

Теги: петиція Володимир Зеленський

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