Одностатеві шлюби: Рада церков звернулася до парламенту

Рада церков вважає неприпустимими будь-які законодавчі ініціативи, які несуть загрози як для інституту сім’ї

Релігійні спільноти обурені законопроєктом 9103, який пропонує прирівняти реєстровані партнерства до шлюбу, називаючи їх «сімейним союзом» змінюючи чинні норми Сімейного кодексу України. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до голови Верховної Ради, заперечуючи проти чергової спроби легалізації в Україні так званих «одностатевих шлюбів» під виглядом реєстрованих партнерств. Про це повідомляє пресслужба ВРЦіРО.

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«Можемо прогнозувати, що у випадку ухвалення вищевказаного законопроекту, наступним кроком лобістів одностатевих відносин стане ініціювання можливості усиновлення дітей одностатевими парами, з усіма вкрай негативними наслідками для формування особистості таких дітей та з позбавленням їх природного права на виховання у повноцінній сім’ї – маючи і батька, і матір», – наголошується у зверненні ВРЦіРО.

На переконання Ради Церков, легалізація одностатевих реєстрованих партнерств жодним чином не сприятиме подоланню демографічної кризи, зокрема через природну неспроможність одностатевих пар до народження дітей.

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«Проблематика реагування на демографічну кризу особливо загострюється у зв’язку з нинішньою збройною агресією Росії проти України, в наслідок якої тисячі дітей в Україні втратили батька та (або) матір та стали сиротами, майже пів тисячі дітей загинуло і майже тисяча зазнали поранень. При цьому хвиля міграції українських сімей із дітьми за кордон ще більше ускладнюють демографічні перспективи України, зважаючи на виклики післявоєнного відновлення зруйнованої інфраструктури», - йдеться у заяві.

ВРЦіРО вважає неприпустимими будь-які законодавчі ініціативи, які несуть загрози як для інституту сім’ї, так і для ціннісних підвалин українського суспільства в цілому, його моральних і духовних засад.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає парламент відхилити проєкт Закону № 9103 про інститут реєстрованих партнерств як такий, що несе загрозу для морального і психологічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, створеній на підставі шлюбу чоловіка і жінки, та погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт «Про інститут реєстрованих партнерств». Опоненти політикині одразу охрестили її ідею «легалізацією одностатевих шлюбів», при тому що йдеться не про шлюб, а про цивільне партнерство, і укласти його можуть також гетеросексуальні пари, які з різних причин не хочуть брати шлюб.

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Згодом авторка проєкту про ЛГБТ-партнерства Інна Совсун заявила про погрози на свою адресу.