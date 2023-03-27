Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Одностатеві шлюби: Рада церков звернулася до парламенту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одностатеві шлюби: Рада церков звернулася до парламенту
фото з відкритих джерел

Рада церков вважає неприпустимими будь-які законодавчі ініціативи, які несуть загрози як для інституту сім’ї

Релігійні спільноти обурені законопроєктом 9103, який пропонує прирівняти реєстровані партнерства до шлюбу, називаючи їх «сімейним союзом» змінюючи чинні норми Сімейного кодексу України. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до голови Верховної Ради, заперечуючи проти чергової спроби легалізації в Україні так званих «одностатевих шлюбів» під виглядом реєстрованих партнерств. Про це повідомляє пресслужба ВРЦіРО.

«Можемо прогнозувати, що у випадку ухвалення вищевказаного законопроекту, наступним кроком лобістів одностатевих відносин стане ініціювання можливості усиновлення дітей одностатевими парами, з усіма вкрай негативними наслідками для формування особистості таких дітей та з позбавленням їх природного права на виховання у повноцінній сім’ї – маючи і батька, і матір», – наголошується у зверненні ВРЦіРО.

На переконання Ради Церков, легалізація одностатевих реєстрованих партнерств жодним чином не сприятиме подоланню демографічної кризи, зокрема через природну неспроможність одностатевих пар до народження дітей.

«Проблематика реагування на демографічну кризу особливо загострюється у зв’язку з нинішньою збройною агресією Росії проти України, в наслідок якої тисячі дітей в Україні втратили батька та (або) матір та стали сиротами, майже пів тисячі дітей загинуло і майже тисяча зазнали поранень. При цьому хвиля міграції українських сімей із дітьми за кордон ще більше ускладнюють демографічні перспективи України, зважаючи на виклики післявоєнного відновлення зруйнованої інфраструктури», - йдеться у заяві.

ВРЦіРО вважає неприпустимими будь-які законодавчі ініціативи, які несуть загрози як для інституту сім’ї, так і для ціннісних підвалин українського суспільства в цілому, його моральних і духовних засад.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає парламент відхилити проєкт Закону № 9103 про інститут реєстрованих партнерств як такий, що несе загрозу для морального і психологічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, створеній на підставі шлюбу чоловіка і жінки, та погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт «Про інститут реєстрованих партнерств». Опоненти політикині одразу охрестили її ідею «легалізацією одностатевих шлюбів», при тому що йдеться не про шлюб, а про цивільне партнерство, і укласти його можуть також гетеросексуальні пари, які з різних причин не хочуть брати шлюб.

Згодом авторка проєкту про ЛГБТ-партнерства Інна Совсун заявила про погрози на свою адресу.

Читайте також:

Теги: одностатеві шлюби кордон парламент Інна Совсун погрози церква релігія Верховна Рада закон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Одностатеві шлюби: Рада церков звернулася до парламенту
Одностатеві шлюби: Рада церков звернулася до парламенту
Охоронці відібрали у Зеленського шматок шоколаду від британського телеведучого
Охоронці відібрали у Зеленського шматок шоколаду від британського телеведучого
Львівська компанія оцифрувала зруйнований Маріупольський драмтеатр
Львівська компанія оцифрувала зруйнований Маріупольський драмтеатр
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
Що робити людям біля лінії фронту? Снайперка Білозерська дала кілька порад
Що робити людям біля лінії фронту? Снайперка Білозерська дала кілька порад
Скандальну податковицю звільнили з посади після її «списку бажань», але вона подала до суду
Скандальну податковицю звільнили з посади після її «списку бажань», але вона подала до суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
58K
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
53K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
47K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
31K
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
24K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

«Поспішали» на фронт, але не доїхали: У ГУР розповіли про інцидент на Кримському мост (фото)
Сьогодні, 22:30
Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту