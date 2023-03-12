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Більшість українців підтримує легалізацію одностатевих партнерств – авторка законопроєкту

glavcom.ua
Більшість українців підтримує легалізацію одностатевих партнерств – авторка законопроєкту
Українське суспільство поступово стає менш консервативним
фото з відкритих джерел

Депутатка Інна Совсун: «Люди дякують та зі сльозами на очах пишуть, що для них це є дуже важливим»

56% українців підтримують легалізацію одностатевих партнерств. Про це заявила народна депутатка Інна Совсун, опираючись на соціологію NDI (National Democratic Institute).

«Тобто це в будь-якому випадку більшість. Є меншість, яка проти, але, зрештою, демократія – це коли вирішує більшість», – зазначила Совсун.

Нардепка Совсун сподівається, що цю позицію почують, зокрема, парламентарі, які, на жаль, зараз видаються більш консервативними, ніж українське суспільство. На думку Совсун, парламентарі бояться хвилі хейту – що їм напишуть щось погане. 

Законопроєкт про «одностатеві партнерства» перебуває на стадії реєстрації, тобто він відкритий для підписання народними депутатами, вони можуть заявити свою позицію.

«Якщо вони бояться хвилі гніву, я у відповідь показую повідомлення від людей, які дякують та зі сльозами на очах пишуть, що для них це є дуже важливим», – заявила нардепка та авторка законопроєкту.

Зазначимо, що народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун подала законопроєкт «Про інститут реєстрованих партнерств» до Верховної Ради, що вже охрестили «легалізацією одностатевих шлюбів», хоча новою можливістю зможуть скористатися і традиційні пари.

«Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера/партнерки», – пояснює авторка. 

Совсун у соцмережах позиціювала законопроєкт через захист прав ЛГБТ-військових, які є у різних видах та родах військ. Вони, на думку парламентарки, найбільше потерпають від невизначеності статусу своїх стосунків. Законопроєкт, над яким, за твердженням депутатки, вона з громадськими організаціями працювали протягом дев’яти місяців, ще офіційно не зареєстрований в парламенті. 

Нагадаємо, що Совсун пояснила, чому цей законопроєкт важливий саме для захисту прав український військових.

Читайте також: Авторка законопроєкту про «одностатеві партнерства»: Пишуть, що мене пристрелять
Теги: ЛГБТ Інна Совсун

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