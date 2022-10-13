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Залужний оприлюднив деталі розмови з генералом США Міллі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Залужний оприлюднив деталі розмови з генералом США Міллі
Залужний подякував за підтримку нашої держави і військову допомогу
фото з відкрттих джерел

Валерій Залужний обговорив з Марком Міллі результати вчорашньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Предметно обговорили результати вчорашньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Я щиро вдячний країнам-партнерам за послідовну підтримку нашої держави і військову допомогу, завдяки якій ми успішно протистоїмо російській агресії, а генералові Міллі – за лідерство у цій надважливій справі.

Щодо ситуації на фронті. Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Генерал Міллі переказав вітання всім українським військовим із прийдешнім Днем захисників і захисниць України», – сказано у повідомленні.

Раніше Залужний повідомив, скільки ЗСУ збили дронів-камікадзе польськими ЗРК.

Додамо, триває 232-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: США війна Валерій Залужний

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