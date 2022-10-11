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Залужний повідомив, скільки ЗСУ збили дронів-камікадзе польськими ЗРК

Альона Боженко
glavcom.ua
Залужний повідомив, скільки ЗСУ збили дронів-камікадзе польськими ЗРК
ЗСУ збили 9 дронів-камікадзе польськими установками
фото із відкритих джерел

Саме Польща надала комплекси, з яких українці збивають іранські дрони

Українські захисники збили дев'ять іранських дронів-камікадзе за допомогою польських зенітних ракетних комплексів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що за дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136.

«Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими. Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами», – зауважив Залужний.

Нагадаємо, у вівторок, 11 жовтня, вранці російські окупанти дронами атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині.

Також 11 жовтня на світанку на півдні України сили протиповітряної оборони збили вісім ворожих безпілотників.

Додамо, триває 230-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: ворог окупанти українці ЗСУ війна Валерій Залужний

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