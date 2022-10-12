Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)

Російський політолог і пропагандист Сергій Міхєєв запідозрив російське вище керівництво у певних «таємних домовленостях»

Російський пропагандист Сергій Міхєєв переконаний, що Росія зробила з Володимира Зеленського фігуру світового масштабу. Також Міхєєв не розуміє, чому РФ не в змозі залякати головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний монолог був виголошений одним із гостей у ефірі програми популярного у РФ телепропагандиста Володимира Соловйова.

«Зеленський прийшов, тарган якийсь із Кривого Рогу... Нічого, ми проковтнемо, так? Ми з нього зробили фігуру світового політичного масштабу. Воєнно-політичне керівництво держави, з якою ми воюємо, є пріоритетною ціллю. Уявляєте? Ось таку істину я вам відкрив», – заявив Міхєєв.

Також російський політолог сказав, що в українського керівництва був переляканий вигляд на початку війни з РФ.

«А чому вони зараз так знахабніли? А тому, що він (Зеленський, – ред.) зрозумів, що йому особисто ніхто не загрожує, його сім'ї ніщо не загрожує, і всьому його оточенню ніщо не загрожує», – додав пропагандист.

Міхєєва обурило, що Київ отримав підтримку усіх лідерів європейських держав: «Спочатку вони тікали в Польщу, потім повернулись до Львова, зі Львова в Київ, а потім почали розгулювати по Києву».

Політолог Міхєєв обурений, що по Володимиру Зеленському не завдали ракетних ударів під час його візиту в деокупований Ізюм: «Він приїхав в Ізюм, а тут серйозні люди почали доказувати, що по ньому не можна було завдавати удару. Чому? Немає відповідей! Тоді, коли це відбувається, то в російського народу виникають відчуття, що за кулісами йде якась гра, а гра ця означає обман. Обман означає, що не буде довіри».

Сергій Міхєєв переконаний, якщо до мобілізації росіяни могли ще зрозуміти такі дії влади, то після неї, народ РФ буде задавати питання вищому керівництву Росії.

У своїй промові російський пропагандист згадав і про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«У них є генерал Залужний, такий хороший генерал... А ви зробіть, щоб генерал Залужний не знав, куди сховатися. Що тут незрозуміло? Якщо цього не відбувається, то виникає відчуття, що є якісь негласні домовленості, є правила гри якоїсь», – сказав Міхєєв.

Додамо, триває 230-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.