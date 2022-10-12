Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)
Київ отримав підтримку усіх лідерів європейських держав
фото з відкритих джерел

Російський політолог і пропагандист Сергій Міхєєв запідозрив російське вище керівництво у певних «таємних домовленостях»

Російський пропагандист Сергій Міхєєв переконаний, що Росія зробила з Володимира Зеленського фігуру світового масштабу. Також Міхєєв не розуміє, чому РФ не в змозі залякати головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний монолог був виголошений одним із гостей у ефірі програми популярного у РФ телепропагандиста Володимира Соловйова.

«Зеленський прийшов, тарган якийсь із Кривого Рогу... Нічого, ми проковтнемо, так? Ми з нього зробили фігуру світового політичного масштабу. Воєнно-політичне керівництво держави, з якою ми воюємо, є пріоритетною ціллю. Уявляєте? Ось таку істину я вам відкрив», – заявив Міхєєв.

Також російський політолог сказав, що в українського керівництва був переляканий вигляд на початку війни з РФ.

«А чому вони зараз так знахабніли? А тому, що він (Зеленський, – ред.) зрозумів, що йому особисто ніхто не загрожує, його сім'ї ніщо не загрожує, і всьому його оточенню ніщо не загрожує», – додав пропагандист.

Міхєєва обурило, що Київ отримав підтримку усіх лідерів європейських держав: «Спочатку вони тікали в Польщу, потім повернулись до Львова, зі Львова в Київ, а потім почали розгулювати по Києву».

Політолог Міхєєв обурений, що по Володимиру Зеленському не завдали ракетних ударів під час його візиту в деокупований Ізюм: «Він приїхав в Ізюм, а тут серйозні люди почали доказувати, що по ньому не можна було завдавати удару. Чому? Немає відповідей! Тоді, коли це відбувається, то в російського народу виникають відчуття, що за кулісами йде якась гра, а гра ця означає обман. Обман означає, що не буде довіри».

Сергій Міхєєв переконаний, якщо до мобілізації росіяни могли ще зрозуміти такі дії влади, то після неї, народ РФ буде задавати питання вищому керівництву Росії.

У своїй промові російський пропагандист згадав і про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«У них є генерал Залужний, такий хороший генерал... А ви зробіть, щоб генерал Залужний не знав, куди сховатися. Що тут незрозуміло? Якщо цього не відбувається, то виникає відчуття, що є якісь негласні домовленості, є правила гри якоїсь», – сказав Міхєєв.

Додамо, триває 230-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Читайте також: Залужний повідомив, скільки ЗСУ збили дронів-камікадзе польськими ЗРК
Теги: війна росія Володимир Зеленський Валерій Залужний Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Пентагон сподівається, що Україна повертатиме свої території взимку
Пентагон сподівається, що Україна повертатиме свої території взимку
Макрон підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони
Макрон підтвердив відправку в Україну систем протиповітряної оборони
Соратник Путіна назвав США «Піндостаном» та пригрозив ядерною зброєю
Соратник Путіна назвав США «Піндостаном» та пригрозив ядерною зброєю
Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)
Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)
Надання Україні систем ППО. Глава Пентагону виступив з заявою
Надання Україні систем ППО. Глава Пентагону виступив з заявою
Американський генерал пояснив, як західні союзники реагуватимуть на ракетні удари по Україні
Американський генерал пояснив, як західні союзники реагуватимуть на ракетні удари по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Вперше Путін програє війну
129K
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо
109K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
77K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 
57K
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
28K
Спожили більше електроенергії. Кияни не дослухалися порад Укренерго

Новини

«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Сьогодні, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Сьогодні, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Сьогодні, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту