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Зеленський анонсував нову хвилю дипломатичної активності

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський анонсував нову хвилю дипломатичної активності
фото: Офіс президента

Президент планує звернутися до політичних, бізнесових і студентських спільнот за кордоном

Глава держави Володимир Зеленський повідомив про тривалі жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад дві тисячі кілометрів.

Про це йдеться у зверненні президента 25 вересня.

«Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати. І хоч би що відбувалося цього тижня в Росії, хоч би які кроки планувала держава-терорист – політичні чи військові – завдання нашої держави, завдання України, не можуть змінитися: ми воюємо за життя і свободу для всіх українців», – заявив глава держави.

За його словами, новий тиждень стане новою хвилею дипломатичної активності.

«Нові мої звернення до політичних, до бізнесових і студентських спільнот за кордоном. Усюди у світі, абсолютно всюди, будуть чути про наші потреби, наші позиції, наш погляд на те, як можна зупинити російське зло», – додав він.

Теги: Херсонщина Харківщина Донеччина держава військові

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