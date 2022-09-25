Кремль хоче знищити корінні народи РФ: звернення Зеленського

Президент прокоментував масштабні акції протесту проти мобілізації у Дагестані

Путінський режим використовує мобілізацію, що фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 25 вересня.

«Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, аби фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією», – заявив президент.

Він розповів про катастрофічну ситуацію в окупованому Криму. Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу – більшість мобілізаційних повісток розписана там саме на киримли.

«Це ще один елемент геноцидної політики Росії, ще одна причина для негайної та жорсткої реакції світу.

На території самої Росії відбувається те саме. Це прорахована імперська політика. Це удар по народах, наприклад, Дагестану і усього Кавказу, по корінних народах Сибіру та інших територій», - підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що жителі Росії мають вихід – не підкорятися злочинній мобілізації, тікати, бо здаватись в український полон за першої ж нагоди.