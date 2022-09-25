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В Ізюмі знайшли ще два масові поховання, – Зеленський

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Ізюмі знайшли ще два масові поховання, – Зеленський
Зеленський: знайдено ще два масові поховання в Ізюмі
фото: Facebook/ ДСНС України

Президент заявив про сотні убитих під час російської окупації

В деокупованому Ізюмі знайшли ще два масові поховання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.

«Ми знайшли велике масове поховання з пів тисячею людей (раніше в Ізюмі – ред.). Сьогодні я отримав більше інформації. Журналісти вже в дорозі. Вони знайшли ще два масові поховання, великі поховання з сотнями людей. Йдеться про маленьке містечко Ізюм, ви ж знаєте? У маленькому містечку ще дві братські могили. Ось що відбувається», – сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що в першому виявленому масовому похованні в Ізюмі були знайдені закатовані та вбиті цілі сім'ї.

«Дорослі, чоловіки і жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні», – додав президент.

Глава держави назвав санкції проти Росії справедливими і наполягає, що світ має продовжувати санкційний тиск на режим Путіна.

Нагадаємо, правоохоронці назвали кількість тіл, які ексгумували в Ізюмі. Серед загиблих – діти. Як повідомлялося, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

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Теги: Ізюм санкції президент поховання Facebook

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