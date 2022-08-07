Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання про ядерний терор Росії

Мовчання про обстріл Запорізької АЕС, ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації

Президент України Володимир Зеленський дорікнув міжнародним правозахисникам Amnesty International, які мовчать про ядерний терор російської армії. Про це він повідомив під час свого відеозвернення.

«На жаль, маємо значне загострення ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору найбільшу в Європі атомну станцію. Будемо звертати увагу світу на це і наполягати на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози», – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що попри російські обстріли атомної станції, які є одним з найнебезпечніших злочинів проти українців та всіх європейців, проти права на життя кожної людини, «чомусь немає звіту й навіть простого повідомлення від Amnesty International про це».

«Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації», - додав гарант.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Президент України Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.