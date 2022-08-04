Amnesty International звинуватила Україну у «порушенні законів війни»: реакція МЗС і Банкової

Україна обурена доповіддю правозахисної організації Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які протистоять російським загарбникам, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. На цю доповідь рід реагували у Офісі президента та у Міністерстві закордонних справ України.

«Тактика України порушила міжнародне гуманітарне право, перетворивши цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах, які послідували за цим, загинули мирні жителі і була зруйнована цивільна інфраструктура», – йдеться у доповіді Amnesty International.

В організації заявили, що з квітня по липень їхні експерти оглядали місця російських ударів у Харківській та Миколаївській областях та на Донбасі – вони опитували тих, хто вижив, і свідків та вивчали супутникові знімки. Під час цього аналізу правозахисники нібито виявили «докази того, що українські сили завдавали ударів із житлових районів, а також базувалися у житлових будинках у 19 містах та селах регіонів».

У Amnesty International заявили, що «більшість житлових районів, де розташовувалися солдати, знаходилися за кілька миль від лінії фронту, і існували реальні альтернативи, які не наражали б на небезпеку мирних жителів, наприклад, військові бази, густі ліси або інші споруди, розташовані далі від житлових районів».

При цьому в Amnesty International заявили, що їм невідомо, щоб у задокументованих випадках військові просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із сусідніх будівель, щоб мінімізувати втрати серед цивільних.

При цьому правозахисники наголосили, що практика українських військових щодо розміщення військових цілей у межах населених пунктів жодним чином не виправдовує хаотичні російські атаки.

В Офісі президента відповіли на доповідь Amnesty International, заявивши, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви правозахисників є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України.

«Сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди», – написав у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Представник ОП підкреслив, що «єдине, що становить загрозу життю українців, – це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид». Подоляк наголосив, що українські захисники боронять свій народ і сім'ї.

«Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст», – підсумував він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.

«Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка тисячами знищує цивільне населення і цілі міста, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ і цілий континент від цієї навали. Припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де всі в чомусь трохи винні. Займіться донесенням правди про те, чим є сьогодні Росія», – наголосив міністр на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь про бомбардування російськими військовими Драматичного театру у Маріуполі. Як розповіли правозахисники, російські окупанти 16 березня скинули з літак на Драмтеатр у Маріуполі дві 500-кілограмові бомби, що здетонували одночасно. Напад на цивільний об’єкт, що призвів до загибелі мирних людей, є воєнним злочином.

Також раніше правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала злочини російських військ на Півдні України. Представники організації описали 42 випадки, коли російські окупаційні війська або примусово викрадали цивільних, або іншим чином свавільно утримували їх, у деяких випадках без зв’язку, і катували багатьох із них.