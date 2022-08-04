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Не можна перекласти відповідальність: Зеленський розкритикував Amnesty International

Альона Боженко
Сьогодні, 22:55 glavcom.ua
Не можна перекласти відповідальність: Зеленський розкритикував Amnesty International
Amnesty International перекладає відповідальність на жертву, заявив Зеленський
фото із відкритих джерел

За словами гаранта, Україна не бачить своєчасних і чітких звітів деяких міжнародних організацій щодо обстрілів

Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За його словами, щодо сьогоднішнього обстрілу Торецька і тисяч інших злочинів російських терористів Україна не бачить своєчасних і чітких звітів деяких міжнародних організацій.

«Ми побачили зовсім інший звіт від Amnesty International, який намагається амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву. Немає і не може навіть бути гіпотетично жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави нічим не спровокована, загарбницька і терористична. І якщо хтось робить звіт, в якому агресор і жертва в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а дії агресора ігноруються, то з цим не можна миритися», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що російські війська неодноразово свідомо били по чергах за водою, по евакуаційних автобусах, зупинках громадського транспорту. Агресор також не зупинявся перед ударами по меморіалах жертвам Голокосту, по кладовищах, по табору з полоненими в Оленівці.

«І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів виправдані або зрозумілі, не може не усвідомлювати, що це допомагає терористам. А якщо є такі маніпулятивні звіти, то і відповідальність за загибель людей поділяєте з ними", - додав президент», – додав президет.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою. Міністр вважає дії Amnesty International «створенням фальшивого балансу між злочинцем і жертвою». 

Міністр оборони Олексій Резніков також прокоментував звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Він наголосив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це «свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет». Резніков нагадав, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян живі і мають домівки, хоча могли їх втратити, – це заслуга Сил Оборони України.

Читайте також: «Грають на руку Москві». Реакція українців на скандальний звіт Amnesty International
Теги: Amnesty International Володимир Зеленський

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