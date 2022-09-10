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Зеленський і Байрактар обговорили будівництво заводу «Байкар» в Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський і Байрактар обговорили будівництво заводу «Байкар» в Україні
Зеленський провів зустріч з Халуком Байрактаром
фото: Офіс президента

На майбутньому заводі будуватимуть не тільки БПЛА TB2, а й безпілотні винищувачі Bayraktar

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою компанії «Байкар» Халуком Байрактаром, в ході якої обговорили деталі будівництва нового заводу в Україні і ряд спільних проєктів. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

Сторони також обговорили деталі будівництва заводу «Байкар» в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором і вручив йому орден «За заслуги» І ступеня.

«Кожен в Україні знає, що таке «Байрактар», знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією», – сказав Глава держави.

Нагадаємо, у червні фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар» і зібрав їх за кілька днів. Згодом компанія Baykar повідомила, що надасть безпілотники безкоштовно. 18 серпня стало відомо, що кошти, які фонд зібрав на купівлю безпілотників, підуть на купівлю супутника і доступу до бази даних компанії ICEYE. 

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Теги: Володимир Зеленський орден Байрактар

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