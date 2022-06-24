Українці за три дні зібрали 600 млн грн на «Байрактари»

Притула каже, грошей вистачить на чотири безпілотники

Українці за три дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лачену 600 млн грн на придбання чотирьох ударних безпілотників «Байрактар» для Збройних сил. Про це Сергій Притула повідомив у Facebook.

«Задача була зібрати за сім днів на три «Байрактари» – ми зібрали на три «Байрактари» за три дні. На три і навіть трошки зверху залишилося. Причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один. Чотири «Байрактари» за три дні – це наш з вами результат», – повідомив шоумен.

Водночас Притула пообіцяв невдовзі зробити ще більший проєкт.

Нагадаємо, напередодні Притула повідомив приголомшливі результати про збір коштів на «Байрактари».

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