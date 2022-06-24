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    Українці за три дні зібрали 600 млн грн на «Байрактари»

    &laquo;Байрактари&raquo; передадуть для ЗСУ<br /><br /> - Українці за три дні зібрали 600 млн грн на «Байрактари»
    «Байрактари» передадуть для ЗСУ

    фото: Сергій Притула / Facebook

    Притула каже, грошей вистачить на чотири безпілотники

    Українці за три дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лачену 600 млн грн на придбання чотирьох ударних безпілотників «Байрактар» для Збройних сил. Про це Сергій Притула повідомив у Facebook.

    «Задача була зібрати за сім днів на три «Байрактари» – ми зібрали на три «Байрактари» за три дні. На три і навіть трошки зверху залишилося. Причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один. Чотири «Байрактари» за три дні – це наш з вами результат», – повідомив шоумен.

    Водночас Притула пообіцяв невдовзі зробити ще більший проєкт.

    Нагадаємо, напередодні Притула повідомив приголомшливі результати про збір коштів на «Байрактари».

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    Теги: росія окупанти війна українці Україна Facebook Сергій Притула окупація #stoprussia
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    Українці за три дні зібрали 600 млн грн на «Байрактари»