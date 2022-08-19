Супутник для ЗСУ: Притула відреагував на скандал і пояснив цінність угоди

Фонд Притули придбав супутник за кошти, які українців зібрали на «Байрактари»

Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників

Відомий український шоумен і волонтер Сергій Притула, який очолює благодійний фонд для допомоги українській армії, відповів на критику щодо покупки космічного супутника на кошти та оприлюднив низку важливих деталей щодо угоди про покупку супутника. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Притула дорікнув «експертам» із соцмереж за пошуки «зради» у історії з покупкою супутника.

«Вчора я дізнався, що в Україні є сотні експертів у сфері космічної галузі! Вони ніколи не запускали ракети в космос, вони ніколи не купували супутників, але рівень їхньої експертизи зашкалює так, що не дочекавшись розширеного пресрелізу по угоді, вони наввипередки побігли шукати зраду у насправді історичному для держави кейсі.

Я не дивуюсь півнику Шарію, який тупо бреше у кожному слові, у нього робота така – працювати на російську аудиторію і нівелювати здобутки українського волонтерського руху. Але коли подібні меседжі у суспільство несуть ті, хто, наче як позиціонує себе патріотами, то я не зовсім розумію, для кого ви стараєтесь?» – написав він.

Волонтер також оприлюднив деякі деталі угоди щодо покупки супутника.

Для чого Україні і ЗСУ супутник?

Володіння супутником компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, задимленість і пил, вдень та вночі. Ці знімки допомагають краще планувати операції, а отже, ефективніше нищити ворога.

То це покупка чи оренда?

Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників.

Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України — аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну. Це юридична процедура, яка займає певний час, адже потребує дотримання необхідних норм, внесення змін до реєстрів тощо.

Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника.

Згідно з угодою, супутник застрахований. Якщо з ним щось станеться до завершення гарантованого строку експлуатації, компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник.

Як це працює?

На відміну від оптичного супутника, який може працювати тільки вдень та у чистому небі, SAR супутник діє як ліхтар — він “підсвічує” поверхню землі власними радіохвилями. Тому для зйомки неважливі перешкоди, ніч, хмари, дощ, туман, задимленість. SAR супутник “пробиває” все своїми радіохвилями.

Періодичність прольотів

Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу. Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE.Таким чином забезпечується безперервне отримання даних.

Роздільна здатність

Від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка. Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів.

Швидкість отримання даних

Іноземні партнери дійсно забезпечують Україну супутниковими знімками, але із затримкою.

Завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. За умов війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага.

«Ще раз уклінно дякую компанії-продавцю супутника ICEYE, команді EOS Data Analytics за експертизу і особисто Максу Полякову за сприяння нашому проєкту», – написав Притула

Нагадаємо, наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

За 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ пояснили, що супутники ICEYE, один із яких купив фонд Сергія Притули на зібрані українцями кошти, дадуть низку суттєвих переваг для українських військових. Відомство також оприлюднило приклад знімків, які може давати цей супутник.

Водночас критики покупки, здійсненої Фондом Притули, висловили своє обурення тим, що кошти, які збиралися на «Байрактари», були витрачені за іншим призначенням.