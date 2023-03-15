Зеленський розказав про результати засідання Ставки

Президент озвучив спільну позицію Ставки щодо Бахмута

Президент України Володимир Зеленський прокоментував захист Бахмута, наголосивши, що стосовно цього напрямку є чітка спільна позиція військового командування. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні до українців.

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За словами президента основна увага приділялася ОСУВ "Хортиця" і Бахмуту, але обговорювалися також і інші напрямки.

«Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага – ОСУВ "Хортиця" і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально. Генерал Тарнавський доповідав щодо "Таврії" – це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Генерал Москальов доповів щодо ситуації для ОСУВ "Одеса". Генерал Наєв – щодо "Півночі», - сказав Зеленський.

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Презид ент зауважив, що було опрацьовано постачання боєприпасів, зброї. При цьому Зеленський наголосив, що Україна продовжує також працювати з партнерами і щодо посилення тиску на Росію. Зокрема, сьогодні в Києві з візитом була прем’єр-міністр Ісландії.

Нагадаємо, 14 березня відбулось чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, його учасники підтримали подальше утримання й захист Бахмута. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що оборона Бахмуту є ключовою у стійкості оборони всього фронту. На початку березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що бої за місто досягли найвищого рівня напруження