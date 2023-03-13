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Який вигляд має Бахмут після боїв (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Який вигляд має Бахмут після боїв (відео)
скрін із відео

ВІд Бахмута залишились тільки руїни

Сухопутні війська Збройних сил України оприлюднили відео з околиць Бахмута, який атакують російські окупанти. 

«Розбиті Бахмутські околиці. Так виглядає населений пункт після боїв з окупантами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ситуація довкола Бахмута на Донецькому напрямку залишається складною. Російські загарбники наступають з кількох напрямків.

Раніше українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади «Лицарі Зимового походу» показали, як ліквідують дронами окупантів, які заховалися в засідках на Бахмутському напрямку.

Також президент України Володимир Зеленський назвав втрати росіян під Бахмутом.

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Теги: ЗСУ росія війна Бахмут

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