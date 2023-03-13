Який вигляд має Бахмут після боїв (відео)
ВІд Бахмута залишились тільки руїни
Сухопутні війська Збройних сил України оприлюднили відео з околиць Бахмута, який атакують російські окупанти.
«Розбиті Бахмутські околиці. Так виглядає населений пункт після боїв з окупантами», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ситуація довкола Бахмута на Донецькому напрямку залишається складною. Російські загарбники наступають з кількох напрямків.
Раніше українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади «Лицарі Зимового походу» показали, як ліквідують дронами окупантів, які заховалися в засідках на Бахмутському напрямку.
Також президент України Володимир Зеленський назвав втрати росіян під Бахмутом.
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