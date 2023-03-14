Залужний розповів про надважливе стратегічне значення Бахмута

Оборона Бахмута ключова у стійкості оборони всього фронту

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про стратегічне значення операції з оборони Бахмута. Про це він написав у Facebook.

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«Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту», – заявив Залужний.

Крім того, Залужний подякував усім захисникам і захисницям України, які дають гідну відсіч окупантам і наближають перемогу України.

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Нагадаємо, сьогодні Зеленьский провів засідання Ставки, на якому учасники ухвалили рішення щодо подальшої долі міста.

Ситуація довкола Бахмута на Донецькому напрямку залишається складною. Російські загарбники наступають з кількох напрямків.

Раніше українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади «Лицарі Зимового походу» показали, як ліквідують дронами окупантів, які заховалися в засідках на Бахмутському напрямку.

Також президент України Володимир Зеленський назвав втрати росіян під Бахмутом.