Зеленський скасував виступ у Сенаті США. Умєров пояснив

Володимир Зеленський також не взяв участь в онлайн-брифінгу Палати представників щодо України

Глава української держави мав звернутися до американських сенаторів сьогодні

Президент України Володимир Зеленський скасував свій виступ на запланованому секретному брифінгу у Сенаті США. Міністр оборони Рустем Умєров пояснив причину. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

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Міністр зазначив, що в Україні війна і ситуація постійно змінюється.

«Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу», – сказав він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський мав звернутися до американських сенаторів у вівторок за допомогою захищеної відеоконференції. Розмова мала відбутися на секретному брифінгу.

Вночі стало відомо, що Зеленський не братиме участь у секретному брифінгу в Сенаті США. За словами американських законодавців, Зеленський також не став віртуально присутнім на брифінгу Палати представників щодо України.