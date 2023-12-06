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Зеленський скасував виступ у Сенаті США. Умєров пояснив

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський скасував виступ у Сенаті США. Умєров пояснив
Володимир Зеленський також не взяв участь в онлайн-брифінгу Палати представників щодо України
фото: Офіс президента

Глава української держави мав звернутися до американських сенаторів сьогодні

Президент України Володимир Зеленський скасував свій виступ на запланованому секретному брифінгу у Сенаті США. Міністр оборони Рустем Умєров пояснив причину. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Міністр зазначив, що в Україні війна і ситуація постійно змінюється.

«Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу», – сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський мав звернутися до американських сенаторів у вівторок за допомогою захищеної відеоконференції. Розмова мала відбутися на секретному брифінгу.

Вночі стало відомо, що Зеленський не братиме участь у секретному брифінгу в Сенаті США. За словами американських законодавців, Зеленський також не став віртуально присутнім на брифінгу Палати представників щодо України.

Теги: Володимир Зеленський війна США Україна

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