Зеленський візьме участь в онлайн-саміті лідерів G7

Зустріч лідерів «Великої сімки» пройде у повністю закритому режимі

У середу, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський приєднається саміту лідерів «Великої сімки» у відеоформаті. Зустріч запланована на 16:30 за київським часом і пройде у повністю закритому режимі. Про це повідомив журналістам речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно.

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Зеленський візьме участь першій частині зустрічі лідерів G7.

«Увечері 6-го числа прем'єр-міністр Фуміо Кісіда як голова G7 планує провести онлайн-переговори лідерів «сімки». На додачу до лідерів «сімки» на початку зустрічі візьме участь президент України Володимир Зеленський», – сказав Мацуно.

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Речник уряду Японії додав, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери країн з розвиненою економікою, включно зі Сполученими Штатами, обговорять важливі для міжнародної спільноти питання, такі як ситуація в Україні, ситуація на Близькому Сході та ШІ (штучний інтелект).

Про участь Зеленського у саміті G7 стало відомо через кілька годин після того, як скасувалась віртуальна зустріч президента України з сенаторами США.

Японія цього року головує у G7. Саміт G7 відбувся у травні у Хіросімі, особисту участь у ньому взяв Зеленський.

До G7 входять США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Японія та Канада.