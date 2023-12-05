Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський у зверненні відзначив захисників та волонтерів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський у зверненні відзначив захисників та волонтерів
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «Будемо й надалі «мінусувати» терористів»

Президент України Володимир Зеленський подякував захисниками українського неба за збитий російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний. Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Дякую нашим захисникам неба – якраз сьогодні збили російський бойовий літак у районі Зміїного в Чорному морі. Літак заходив для удару по Одеській області. Ще мінус один у терористів. І будемо й надалі «мінусувати» терористів. Посилюємо нашу ППО, зокрема на Одещині. Поступово. Але відчутно», – зазначив президент.

Глава держави поінформував про сьогоднішню зустріч з міністеркою закордонних справ Нідерландів.

«Вагомо, зокрема ППО. Обговорили вже зроблене. Серед іншого ситуацію на півдні нашої держави – роботу нашого експортного коридору, наш зерновий експорт. Я поінформував про ситуацію на полі бою – про наші можливості. Про оборонні пакети, які потрібні. Звичайно, окрім іншого, ми встигли обговорити й питання європейської інтеграції. Україна виконує все, що необхідно, і вже найближчими днями очікуємо ухвалення Верховною Радою України кількох євроінтеграційних законопроєктів – дуже важливих. Позиція кожного депутата матиме значення, і буде, я впевнений, принципово оцінюватись усім нашим суспільством», – розповів Зеленський.

Також очільник України заявив про започаткування нової спеціальної ініціативи для усіх Героїв України – їх на сьогодні 360 від початку повномасштабної війни. Кожен воїн та рідні воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно, отримають від держави квартиру.

«Не за роки, не колись потім, а зараз. Сьогодні я мав честь вручити перші документи на квартиру – 21 Герой України. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби. Із цих 21 девʼять – полеглі герої. І найближчим часом держава забезпечить квартирами всіх Героїв України. Усіх. Зокрема й тих, хто воював до 24 лютого – за час від 14-го року, бойові хлопці. Це справедливо», – сказав президент.

Зокрема Володимир Зеленський перед Днем Збройних Сил України заявив, що Україна дякує всім волонтерам: тисячам, десяткам тисяч, сотням тисяч, навіть мільйонам небайдужих українців і українок, які приєдналися до волонтерського руху.

«І в час Майдану. І в час АТО. І зараз, у час повномасштабної війни. Ті, хто відчуває втому, але не втомлюється. Хто завжди поруч, і почує, і допоможе. Хто часом не знає вихідних, бо знає, що потрібно бригадам. Хто зараз у дорозі на фронт. Хто, можливо, саме цими хвилинами закриває черговий важливий збір. Хто забезпечує машинами, такмедом, дронами й усім тим, що необхідно. Швидкість та уважність, яких державі ще треба вчитися. Я дякую кожному волонтеру за те, що ви є в України. Дякую всім тим, хто допомагає також у прифронтових містах. Переселенцям. Людям літнього віку. Родинам із дітьми. Хто дбає про реабілітацію поранених. Хто памʼятає, як це важливо, коли сімʼї, що втратили рідних, на жаль, на цій війні, отримують тепло від небайдужих сердець і потрібну підтримку. Я дякую кожному й кожній із дружніх Україні країн – іноземцям, які стали тут рідними, бо теж із нами, з Україною, з необхідністю перемогти в цій війні. Перемогти, бо це про людей. Про людяність. Це про те, чим наш світ має відрізнятися від страшних часів минулого. Світло людської душі повинне перемагати», – сказав президент.

Як повідомлялося, під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, президент України Володимир Зеленський обговорив основні потреби Збройних сил. Серед них  навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 та підвищення ефективності протиповітряної оборони. 

Читайте також: Зеленський обіцяє власне житло усім, кому з початку війни присвоєно звання Героя
Теги: літак Герой України Володимир Зеленський Україна фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Стало відомо, де перебуває правозахисник Максим Буткевич після «вироку» окупантів
Стало відомо, де перебуває правозахисник Максим Буткевич після «вироку» окупантів
Генерал Ходжес повідомив, що допоможе ЗСУ знищити Кримський міст
Генерал Ходжес повідомив, що допоможе ЗСУ знищити Кримський міст
Україна вдарила по нафтовому терміналу, Рада обговорює терміни демобілізації. Головне за 5 грудня
Україна вдарила по нафтовому терміналу, Рада обговорює терміни демобілізації. Головне за 5 грудня
Замість Святого Миколая татарський Киш Бабай: росіяни вводять нові свята на окупованих територіях
Замість Святого Миколая татарський Киш Бабай: росіяни вводять нові свята на окупованих територіях
Авіація ЗСУ розгромила ворожі позиції та знищила бомбардувальник РФ – Генштаб
Авіація ЗСУ розгромила ворожі позиції та знищила бомбардувальник РФ – Генштаб
Ховав гроші у пачках із кавою: прокурор повідомив деталі обшуків у судді Паленика
Ховав гроші у пачках із кавою: прокурор повідомив деталі обшуків у судді Паленика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
64K
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
32K
Про яку перемогу ви мрієте? Коли черги на Буковель довші за черги до ТЦК
19K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
12K
Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко
9150
«Підставили плече військовим». Залужний та Зеленський привітали волонтерів зі святом

Новини

Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Сьогодні, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Сьогодні, 14:49
ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua