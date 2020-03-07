Зеленський в інтерв’ю Bloomberg пояснив зміну уряду



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Зеленський зазначив, що курс України не змінюється від кадрових перестановок Фото: пресслужба президента

Президент наголосив, що олігархи не впливають на новий уряд

Уряд України має бути ефективним і показувати результат, наголосив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg, пояснюючи останні кадрові зміни, проголосовані Верховною Радою.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Потрібно було реагувати на ефективність роботи Кабінету. Коли ви робите такі глибокі зміни в країні, ви не можете програти. Справа не у ваших особистих рейтингах, не в тому, що вас можуть прогнати з влади, а в тому, що в України, можливо, більше не буде шансу зробити ці зміни», – сказав Зеленський в інтерв’ю.

Він зазначив, що курс України не змінюється від кадрових перестановок. Україна й надалі націлена на виконання реформ, заявлених у програмі Зеленського. Зокрема, йдеться про подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, впровадження земельної реформи, розробку потрібного законопроєкту про банки, що не дозволить колишнім власникам повертати їх. У нового уряду є достатньо можливостей довести, що сумніви критиків безпідставні, пише видання Bloomberg.

«Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно», – зауважив Зеленський, окремо говорячи про посади, на які призначає Президент.

Також він наголосив, що олігархи не впливають на новий уряд.

«Вони (олігархи. – Ред.) володіють 70-80% активів в Україні. Кожен менеджер в Україні працював на когось із них або якимось чином пов’язаний з кимось із них. Адже вони наймають найкращих – ми повинні це розуміти», – зазначив глава держави.

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