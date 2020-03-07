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    «Ніколи не знаю, що подарую»: Зеленський розповів, як відзначає 8 березня

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    Володимир&nbsp;Зеленський сказав, що його подарунки завжди подобаються дружині - «Ніколи не знаю, що подарую»: Зеленський розповів, як відзначає 8 березня
    Володимир Зеленський сказав, що його подарунки завжди подобаються дружині

    Президент України заявив, що дуже любить 8 березня і завжди радий, коли може привітати своїх жінок

    Президент України Володимир Зеленський розповів, що 8 березня відзначатиме вдома з родиною.

    За його словами, він щороку купує квіти своїй матері і просить знайомих у Кривому Розі їх передати.

    Глава держави розповів «Фактам», що дуже любить це свято і завжди радий, коли може привітати своїх жінок.

    «Я рідко ходжу по різних магазинах – не вистачає часу. Але я дуже люблю ці моменти, коли я можу щось купити і подарувати. Це така можливість, це такий кайф! Я ніколи не знаю, що подарую. Я їду в один магазин, другий, третій і знаходжу. Я вибираю завжди очима», – сказав він.

    Зеленський сказав, що його подарунки завжди подобаються дружині.

    Також президент додав, що головне в подарунку не вартість, а увага. Але квіти дарувати потрібно обов'язково, вважає він.

    До слова, 8 березня у Києві відбудеться велике жіноче ралі.

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