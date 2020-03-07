Зеленський хоче зустрітися з Трампом впродовж виборчої кампанії у США



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Володимир Зеленський сподівається знову зустрітися з Дональдом Трампом до виборів у США Фото: Укрінформ

«Мені сказали, що воно (запрошення) готується»

Українські дипломати обговорюють з американськими колегами можливість візити президента України до США. Про це в інтерв’ю The Guardian розповів президент України Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, незважаючи на політично заряджену передвиборну кампанію в США, він залишається готовим їхати до Білого дому, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Але майже через 10 місяців після його першої телефонної розмови з президентом США конкретного запрошення до Вашингтона все ще не надійшло, зазначає видання.

«Мені сказали, що воно (запрошення) готується», - сказав роздратовано Зеленський, пише The Guardian. Він визнав, що йому неприємно чути коментарі Майка Помпео щодо того, чи піклуються американці про Україну. Однак український лідер побачив на початку цього року під час візиту Майка Помпео до Києва його запевняння у такій підтримці. «США нас підтримують… Я хочу, щоби вони сильніше нас підтримували», - сказав Зеленський.

Як повідомляв «Главком», в інтерв’ю The Guardian Володимир Зеленський заявив, що дає Володимиру Путіну один рік часу для закінчення війни.