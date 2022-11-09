Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили
Зеленський та Рютте розглянули подальшу співпрацю щодо захисту території України
фото з відкритих джерел

Сторони обговорили відновлення енергетичної інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це глава держави написав у Telegram.

«Поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розглянули подальшу співпрацю щодо захисту нашої території, особливо з неба», – йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили відновлення енергетичної інфраструктури України та підтримали продовження зернової угоди.

«Також розраховую на підтримку Нідерландами наших ініціатив в ООН», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 4 листопада Нідерланди оголосили про надання військової допомоги Україні. 

Крім того, низка міністерств Нідерландів видали 91 спеціальний дозвіл на звільнення від санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії.

Теги: війна росія Україна окупанти Нідерланди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З квітня в ЄС діє заборона для суден під російським прапором заходити в порти
Уряд Нідерландів звільнив від санкцій проти РФ майже сотню фірм та компаній
26 жовтня, 07:15
Парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі
Гаага для Путіна. Парламент Нідерландів підтримав створення спецтрибуналу
20 жовтня, 18:49
Спільно зі США та Чехією Нідерланди нададуть 90 модернізованих та відремонтованих чеських танків
Танки і не тільки: Нідерланди оголосили про надання військової допомоги Україні
4 листопада, 19:30

Політика

«Все для фронту». Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла, навіщо їй недешевий «Ягуар»
«Все для фронту». Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла, навіщо їй недешевий «Ягуар»
Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили
Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили
«Згадують про переговори, коли зазнають поразки у бою»: реакція МЗС на нову заяву Росії
«Згадують про переговори, коли зазнають поразки у бою»: реакція МЗС на нову заяву Росії
Президент утворив військові адміністрації на Херсонщині: указ
Президент утворив військові адміністрації на Херсонщині: указ
Укріплення кордону та відбудова енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Укріплення кордону та відбудова енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Ще одна депутатка зі «Слуги народу» натякає, що може вийти з партії
Ще одна депутатка зі «Слуги народу» натякає, що може вийти з партії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Оголошено масштабну повітряну тривогу. У Києві вперше за кілька днів (карта)
83K
«Наступні два роки будуть жахливими»: Байден – про можливу перемогу республіканців
79K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
44K
Війна в Україні: американський генерал передбачив, чия армія наступатиме взимку
36K
Полковник ЗСУ Володимир Лагута: Український військовий – супергерой у США
33K
Стало відомо, що отримав Іран від Росії в обмін на «дрони-камікадзе»

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Вчора, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Вчора, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту