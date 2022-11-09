Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили

Сторони обговорили відновлення енергетичної інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це глава держави написав у Telegram.

«Поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розглянули подальшу співпрацю щодо захисту нашої території, особливо з неба», – йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили відновлення енергетичної інфраструктури України та підтримали продовження зернової угоди.

«Також розраховую на підтримку Нідерландами наших ініціатив в ООН», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 4 листопада Нідерланди оголосили про надання військової допомоги Україні.

Крім того, низка міністерств Нідерландів видали 91 спеціальний дозвіл на звільнення від санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії.