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Гаага для Путіна. Парламент Нідерландів підтримав створення спецтрибуналу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гаага для Путіна. Парламент Нідерландів підтримав створення спецтрибуналу
Парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі
фото з відкритих джерел

Єрмак: «Росіяни відповідатимуть за злочини проти українців»

Сьогодні, 20 жовтня, парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі для судового переслідування представників російської влади за вторгнення в Україну.  Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

«Парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі для судового переслідування російських військових і політичних лідерів за вторгнення в Україну. Я завжди кажу, що росіяни відповідатимуть за злочини проти українців.  Відповідатимуть як теперішні так і наступні покоління», – заявив Єрмак. 

До відома, сьогодні парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі. Про це написав у своєму Твіттері депутат Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66.

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Теги: росія війна Нідерланди Telegram Андрій Єрмак трибунал парламент росіяни

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