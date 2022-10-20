Гаага для Путіна. Парламент Нідерландів підтримав створення спецтрибуналу

Єрмак: «Росіяни відповідатимуть за злочини проти українців»

Сьогодні, 20 жовтня, парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі для судового переслідування представників російської влади за вторгнення в Україну. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

«Парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі для судового переслідування російських військових і політичних лідерів за вторгнення в Україну. Я завжди кажу, що росіяни відповідатимуть за злочини проти українців. Відповідатимуть як теперішні так і наступні покоління», – заявив Єрмак.

До відома, сьогодні парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі. Про це написав у своєму Твіттері депутат Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66.