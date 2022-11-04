Танки і не тільки: Нідерланди оголосили про надання військової допомоги Україні

Спільно зі США та Чехією Нідерланди нададуть 90 модернізованих та відремонтованих чеських танків

Вартість нового пакету допомоги становить €120 млн

Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на €120 млн, який включає танки та інше озброєння. Про це йдеться на сайті міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що з цієї суми €45 млн виділили для танків Т-72.

«Спільно зі США та Чехією Нідерланди нададуть 90 модернізованих та відремонтованих чеських танків. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сьогодні поінформувала Палату представників про цю ініціативу», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що першу партію танків в Україну доставлять у грудні.

Нагадаємо, міністерство оборони США у п'ятницю, 4 листопада, оголосило про пакет допомоги Україні на $400 млн, який включатиме 45 танків Т-72. Танки були куплені в Чехії і відремонтовані в США. Пакет допомоги також включає 1100 дронів Phoenix Ghost та систему ППО Hawk. Крім того, Україна отримає 250 бронетранспортерів M1117 та 40 бронекатерів.

До слова, триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.