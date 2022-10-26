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Уряд Нідерландів звільнив від санкцій проти РФ майже сотню фірм та компаній

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд Нідерландів звільнив від санкцій проти РФ майже сотню фірм та компаній
З квітня в ЄС діє заборона для суден під російським прапором заходити в порти
фото: з відкритих джерел

Гарантувати звільнення від санкцій у Нідерландах можуть МЗС, міністерства економіки, фінансів, інфраструктури та освіти

Низка міністерств Нідерландів видали 91 спеціальний дозвіл на звільнення від санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії. Про це повідомляє RTL News.

«З початку повномасштабної війни наприкінці лютого міністерства надали загалом 91 дозвіл», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, гарантувати звільнення від санкцій у Нідерландах можуть МЗС, міністерства економіки, фінансів, інфраструктури та освіти. Такі дозволи мають забезпечити певний ступінь гнучкості у конкретних особливих випадках.

Зокрема, з квітня в ЄС діє заборона для суден під російським прапором заходити в порти. Проте міністерство інфраструктури та управління водними ресурсами Нідерландів дозволило допускати судна з певним вантажем. У результаті спеціальні дозволи отримали 34 суден, які перевозили, зокрема, алюміній і продовольство.

За інформацією видання, міністерство з питань клімату та енергетичної політики зробило виняток для 25 нідерландських організацій на отримання енергоресурсів з РФ. Вони забезпечують електрикою 150 компаній та установ, у тому числі муніципалітети та школи.

Міністерство зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва видало 13 різним організаціям на гуманітарних підставах загалом 18 дозволів.

МЗС Нідерландів видало один дозвіл компанії, щоб та змогла отримати платіж Росії, а мінфін зробив 13 винятків щодо заморожених активів і товарів, які підпадають під санкційний режим.

Тим часом, Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проектах. Крім того, РФ більше не зможе брати участь у засіданнях регіональних органів FATF як член організації. 

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Теги: росія Мінфін санкції війна Нідерланди звільнення

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