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Зеленський звільнив послів України у кількох країнах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський звільнив послів України у кількох країнах
Зеленський провів кадрові зміни у кількох посольствах України
Офіс президента

Глава держави призначив Андрія Юраша послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти

Президент України Володимир Зеленський звільнив Артема Рибченка з посади посла в Швейцарській Конфедерації та Ліхтенштейні, а Максима Кононенка з посади посла України в Нідерландах. Відповідні укази вже розміщені на сайті Офісу президента.

«Звільнити Кононенка Максима Олексійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом», – йдеться в указі №669/2022.

Указом №670/2022 Зеленський звільнив Артема Рибченка з посад посла України в Швейцарській Конфедерації та посла України у Князівстві Ліхтенштейн.

«Звільнити Рибченка Артема Сергійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації, а також з посади надзвичайного і повноважного Посла України у Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом», – зазначається в документі.

Окрім того, указом №671/2022 президент призначив посла України при Ватикані Андрія Юраша послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.

Нагадаємо, 23 вересня Зеленський підписав указ про призначення Олексія Макеєва новим послом України в Німеччині.

Теги: Нідерланди президент посол Україна Володимир Зеленський Швейцарія

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