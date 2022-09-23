Зеленський призначив нового посла України в Німеччині

Указ про призначення глава держави підписав 23 вересня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Макеєва новим послом України в Німеччині. Про це йдеться в указі президента.

«Призначити Макеєва Олексія Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина», – зазначається в указі.

Що відомого про нового посла:

Олексій Макеєв отримав диплом інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Шевченка;

починаючи з 1996 року почав працювати у дипломатичній службі в Міністерстві закордонних справ України;

працював в дипломатичних представництвах у Швейцарській Конфедерації та у Німеччині;

вже у 2014 році Макеєва було призначено політичним директором Департаменту політики і комунікацій;

в травні 2020 року голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив Макеєва на посаду спеціального представника МЗС з питань санкційної політики.

Нагадаємо, Німеччина погодила кандидатуру 46-річного Олексія Макеєва на посаду нового посла України в ФРН. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр уже дав свою згоду на призначення Макеєва.

Попередник Макеєва Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року. На початку липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про його відкликання, він має залишити Німеччину в середині жовтня. У Києві Мельник може стати одним із нових заступників очільника МЗС, однак офіційного призначення ще не було.