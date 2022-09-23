Україна позбавила посла Ірану акредитації через поставки дронів РФ

МЗС України позбавило посла Ірану в Україні акредитації через постачання БПЛА Росії

Україна суттєво скоротила кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві

Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через поставки дронів Росії. Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

На виконання доручення президента України вжити невідкладних заходів реагування на факти використання військами РФ зброї іранського виробництва на території України, 23 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

МЗС повідомило, що іранській стороні заявили про постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського населення. Це напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

«Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану», – заявили в міністерстві.

У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

За останній час ЗСУ в Україні збили іранський ударний дрон «Mohajer-6». Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. За інформацією військових, безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

Раніше українські військові збивали безпілотники-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва. БПЛА «Shahed-136», перефарбовані та перейменовані на «Герань-2», все частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки України.