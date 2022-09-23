Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна позбавила посла Ірану акредитації через поставки дронів РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Україна позбавила посла Ірану акредитації через поставки дронів РФ
МЗС України позбавило посла Ірану в Україні акредитації через постачання БПЛА Росії
фото: Укрінформ

Україна суттєво скоротила кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві

Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через поставки дронів Росії. Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

На виконання доручення президента України вжити невідкладних заходів реагування на факти використання військами РФ зброї іранського виробництва на території України, 23 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

МЗС повідомило, що іранській стороні заявили про постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського населення. Це напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

«Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану», – заявили в міністерстві.

У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

За останній час ЗСУ в Україні збили іранський ударний дрон «Mohajer-6». Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. За інформацією військових, безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

Раніше українські військові збивали безпілотники-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва. БПЛА «Shahed-136», перефарбовані та перейменовані на «Герань-2», все частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки України.

Теги: озброєння населення військові безпілотник

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Десятки людей загинули під час масових протестів в Ірані
Десятки людей загинули під час масових протестів в Ірані
Вчора, 21:33
Ворог атакував Одесу іранськими безпілотниками – ЗМІ (відео)
Ворог атакував Одесу іранськими безпілотниками – ЗМІ (відео)
Вчора, 15:00
Ведуча міжнародних новин CNN Крістіан Аманпур близько 40 хвилин чекала президента Ірану Ебрагім Раїсі на інтерв'ю
Президент Ірану відмовився дати інтерв’ю, бо журналістка не вдягла хустку
Вчора, 08:03

Політика

Недолугі виправдання: Зеленський відреагував на виступ Росії на Генасамблеї ООН
Недолугі виправдання: Зеленський відреагував на виступ Росії на Генасамблеї ООН
Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН
Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН
Є просте прохання: Зеленський пояснив, що робити українцям на окупованих територіях
Є просте прохання: Зеленський пояснив, що робити українцям на окупованих територіях
Україна позбавила посла Ірану акредитації через поставки дронів РФ
Україна позбавила посла Ірану акредитації через поставки дронів РФ
Зеленський утворив 20 військових адміністрацій на Луганщині
Зеленський утворив 20 військових адміністрацій на Луганщині
«Референдум» на Херсонщині: окупанти повідомили, як проходять «вибори»
«Референдум» на Херсонщині: окупанти повідомили, як проходять «вибори»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
125K
Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації
112K
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
104K
Відмова Кадирова від мобілізації: чому це обернеться катастрофою для Росії
103K
Герой «Азовсталі» звернувся до українців із проханням
91K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Вчора, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту