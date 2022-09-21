Білий дім назвав кандидата на пост посла США у РФ

Наразі дипломат очолює американське посольство у Вірменії

Президент США Джо Байден запропонував кандидатуру Лінн Трейсі на посаду американського посла у Росії. Про це повідомляє Білий дім.

Наразі дипломат очолює американське посольство у Вірменії.



«Лін М. Трейсі є кадровим співробітником Вищої дипломатичної служби, класом кар'єрного міністра, і зараз є послом США у Вірменії», - йдеться в повідомленні.



Після висування кандидатури президентом її має схвалити Сенат, а згодом - Москва.



У Білому домі вказали, що Трейсі отримала ступінь бакалавра в галузі досліджень СРСР (Soviet studies) та ступінь доктора юриспруденції. До відрядження до Єревану вона була старшим радником у справах Росії в Бюро у справах Європи та Євразії Держдепартаменту США.



З 2014 по 2017 рік Трейсі обіймала посаду заступника глави дипмісії США у Москві (послом тоді був Джон Теффт). Раніше вона була заступником помічника держсекретаря з Центральної Азії в Бюро у справах Південної та Центральної Азії Держдепартаменту (у 2012–2014 роках) та заступника посла США у Туркменістані (у 2010-2011 роках).



Трейсі може стати першою жінкою, яка очолила дипмісію США у Росії.



Обов'язки повіреного у справах посольства США у Москві зараз виконує заступник глави місії США в РФ Елізабет Руд.