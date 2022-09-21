Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім назвав кандидата на пост посла США у РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Білий дім назвав кандидата на пост посла США у РФ
Трейсі може стати першою жінкою, яка очолила дипмісію США у Росії

Наразі дипломат очолює американське посольство у Вірменії

Президент США Джо Байден запропонував кандидатуру Лінн Трейсі на посаду американського посла у Росії. Про це повідомляє Білий дім.

Наразі дипломат очолює американське посольство у Вірменії.
 
«Лін М. Трейсі є кадровим співробітником Вищої дипломатичної служби, класом кар'єрного міністра, і зараз є послом США у Вірменії», - йдеться в повідомленні.
 
Після висування кандидатури президентом її має схвалити Сенат, а згодом - Москва.
 
У Білому домі вказали, що Трейсі отримала ступінь бакалавра в галузі досліджень СРСР (Soviet studies) та ступінь доктора юриспруденції. До відрядження до Єревану вона була старшим радником у справах Росії в Бюро у справах Європи та Євразії Держдепартаменту США.
 
З 2014 по 2017 рік Трейсі обіймала посаду заступника глави дипмісії США у Москві (послом тоді був Джон Теффт). Раніше вона була заступником помічника держсекретаря з Центральної Азії в Бюро у справах Південної та Центральної Азії Держдепартаменту (у 2012–2014 роках) та заступника посла США у Туркменістані (у 2010-2011 роках).
 
Трейсі може стати першою жінкою, яка очолила дипмісію США у Росії.
 
Обов'язки повіреного у справах посольства США у Москві зараз виконує заступник глави місії США в РФ Елізабет Руд.

Теги: Москва посольство посол США

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гроші будуть спрямовані на відшкодування збитку, якого зазнає Україна через війну 
Заморожені активи РФ: Мін'юст США звернувся до Конгресу з важливим проханням
Вчора, 18:52
Президент США Джо Байден повідомив про завершення пандемії в країні
Байден повідомив про завершення пандемії Covid-19 у США
19 вересня, 21:44
У Сирії російські війська збільшити тиск у повітрі
США помітили, що після поразок в Україні РФ намагається відігратися в Сирії
Вчора, 06:42

Політика

Білий дім назвав кандидата на пост посла США у РФ
Білий дім назвав кандидата на пост посла США у РФ
Мобілізація в РФ: чеченські жінки збираються на мітинг
Мобілізація в РФ: чеченські жінки збираються на мітинг
Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон
Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон
«Ложитесь спать». Путін скасував анонсоване на сьогодні звернення
«Ложитесь спать». Путін скасував анонсоване на сьогодні звернення
«Референдуми» рашистів: Ердоган повідомив, чи підтримає плани Путіна
«Референдуми» рашистів: Ердоган повідомив, чи підтримає плани Путіна
Білий дім розкрив найближчі плани Путіна
Білий дім розкрив найближчі плани Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
«Зміни незворотні». Соратник Путіна виступив із цинічною заявою про «референдуми»
171K
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у Раді
132K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю
111K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
38K
Рашисти оголосили «референдум» на Херсонщині. Банкова відреагувала
33K
Соцмережі передбачили, хто може стати президентом після Путіна

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту