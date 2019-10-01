Зеленський призначив нового члена Вищої ради правосуддя
Донька колишнього прокурора Києва Євгена Блажівського Оксана стала членом Вищої ради правосуддя
Фото: sud.ua
Вища рада правосуддя складається з 21 члена
Президент України Володимир Зеленський 30 вересня призначив одного з двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за квотою глави держави.
В указі № 720/2019 йдеться про те, що цю посаду отримала Оксана Блажівська, суддя Господарського суду Києва, донька колишнього прокурора Києва Євгена Блажівського.
Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 вибирають судді, ще 10 - президент України, Верховна Рада, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів, представники юридичних вишів (усі - по двоє членів).
Голова Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою.
Нагадаємо, 24 вересня Вища рада правосуддя обрала нового голову, яким став Андрій Овсієнко.