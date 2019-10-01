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    Політика

    Зеленський призначив нового члена Вищої ради правосуддя

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    Донька колишнього прокурора Києва Євгена Блажівського&nbsp;Оксана стала членом Вищої ради правосуддя - Зеленський призначив нового члена Вищої ради правосуддя
    Донька колишнього прокурора Києва Євгена Блажівського Оксана стала членом Вищої ради правосуддя
    Фото: sud.ua

    Вища рада правосуддя складається з 21 члена

    Президент України Володимир Зеленський 30 вересня призначив одного з двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за квотою глави держави.

    В указі № 720/2019 йдеться про те, що цю посаду отримала Оксана Блажівська, суддя Господарського суду Києва, донька колишнього прокурора Києва Євгена Блажівського.

    Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 вибирають судді, ще 10 - президент України, Верховна Рада, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів, представники юридичних вишів (усі - по двоє членів).

    Голова Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою.

    Нагадаємо, 24 вересня Вища рада правосуддя обрала нового голову, яким став Андрій Овсієнко.

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