Зеленський на «Сі Бриз-2019»: Ми працюємо вдень і вночі, щоб повернути наших моряків



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Президент України Володимир Зеленський

Росія захопила українських моряків у листопаді 2018-го

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він та його команда роблять усе можливе для якнайшвидшого звільнення утримуваних у полоні в РФ українських моряків. Про це він заявив у неділю в Одесі під час участі в заходах з нагоди дня ВМС України і початку українсько-американських командно-штабних навчань «Сі Бриз-2019».

«Сьогодні тут присутні сім'ї наших полонених моряків, і я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися на міцні обійми з вашими хлопцями», - сказав президент.

Зеленський також привітав учасників навчань «Сі Бриз» та наголосив на підтримці міжнародних партнерів у зміцненні ВМС України.

Він зазначив, що в навчаннях беруть участь близько 3 тисяч військовослужбовців з 19 країн світу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Захід домовився із РФ про наших моряків без участі президента Зеленського.