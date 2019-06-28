Про Україну без України: Захід домовився із РФ про наших моряків без участі президента Зеленського



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Макрон, Меркель і Путін все вирішили без участі президента Зеленського

Вперше з часів президентства Порошенка про Україну домовилися за її спиною

Зміна влади в Україні стала зручним приводом відкинути формальності, що працювали за попереднього президента: принцип «нічого про Україну без України». Зокрема, звільнення українських моряків стало частиною домовленостей між РФ і заходом, який в обмін пішов на поступки: повернув Росію до ПАРЄ, йдеться у статті «Європейської правди».

«За президента Порошенка принцип «нічого про Україну без України» був основою зовнішньої політики, і на це погодилися усі наші партнери, включаючи німців, французів та американців. Київ знав про зміст усіх переговорів наших партнерів із Путіним та Лавровим та погоджував ключові сигнали, що на них звучали. Це обмежувало Захід у діях і, напевно, їм це не подобалося – але всі дотримувалися домовленостей», - йдеться у матеріалі.

Так, 10 днів тому, під час візитів Зеленського до Парижа та Берліна, українському президентові дали зрозуміти, що на поступки доведеться йти, і Україна не має іншої опції, як із цим змиритися. «За цим планом, Захід повертає Росії повноваження у ПАРЄ без жодних, навіть найменших вийняткiв. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків та допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи. І, звісно – але України це вже не дуже стосується – Москва відновлює платежі до бюджету РЄ, де вона вже накопичила борг близько 70 млн євро», - пише видання.

Зеленський був чесним на брифінгу у четвер, коли заявив, що рішення про повернення РФ до ПАРЄ Захід ухвалив ще до його приходу на посаду.

За даними ЗМІ, сигнали про такий пакет надходили до українських дипломатів ще наприкінці президентства Петра Порошенка, але у якості «ультиматуму» Ангела Меркель та Емманюель Макрон поставили його перед українською стороною лише зараз, пiд час візитів президента України до Парижа та Берліна. Згоди Зеленського на цю оборудку Макрон та Меркель не отримали.

«Україна не погодилася із безумовним поверненням росіян до ПАРЄ і, за даними ЄП, не планує це толерувати. Однак на Банковій вирішили все ж використати елемент «чужого» плану щодо звільнення моряків», - зазначає видання.

Окрема проблема – те, що, по суті, йдеться про першу домовленість про Україну за її спиною. Нехай ця домовленість і не визнається офіційно.

Нагадаємо, раніше Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».