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    Зеленський отримав особливу нагороду від Таллінна (фото)

    Мер Таллінна передав нагороду президенту України - Зеленський отримав особливу нагороду від Таллінна (фото)
    Мер Таллінна передав нагороду президенту України
    фото: Офіс президента України

    Відзнака демонструє солідарність Таллінна та його мешканців з народом України

    Президент України Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна – нагороду, яку вручають на знак особливої пошани. Рішення про відзначення глави Української держави міськрада Таллінна ухвалила 5 травня. Про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу Офісу президента.

    Нагороду для Володимира Зеленського мер Таллінна Євген Осіновський передав першому заступнику голови Верховної Ради України Олександру Корнієнку, який перебуває з візитом в Естонії.

    Осіновський зазначив, що ця відзнака демонструє солідарність Таллінна та його мешканців з народом України й підтримку його в героїчній боротьбі з російською агресією. «У Європі у 21-му столітті немає місця насильницькій зміні кордонів, вбивству людей та бомбардуванню міст. Я впевнений, що ми виграємо цю війну. Бажаю вашому президентові та вашому народу успіхів у цій війні, що є важливим для всього світу. Впевнений, що Естонія, наш народ і Таллінн потужно стоять з вами в цій війні. Слава Україні!» – наголосив він.

    Україна та її народ мають перемогти, щоб мирно й самостійно обирати свій подальший шлях, переконаний Осіновський.

    Теги: росія окупанти війна Естонія Володимир Зеленський Україна окупація державні нагороди #stoprussia
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    Зеленський отримав особливу нагороду від Таллінна (фото)