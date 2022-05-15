Які наслідки матимуть заклики Литви щодо суду над Путіним

Литовські політики вважають найважливішими національними інтересами країни вестернізацію пострадянського простору

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Единогласное решение сейма (парламента) Литвы признать Россию террористическим государством стало первой подобной официальной резолюцией на государственном уровне среди стран НАТО и Европейского союза. Документ вызвал предсказуемо гневную реакцию в Москве. Карманные депутаты Госдумы и российские сенаторы обозвали Литву «сателлитом США», пригрозили замораживанием торговых отношений и транзита с Литвой, а также призвали МИД отреагировать на решение членов Сейма.

Резолюция сейма – практический шаг?

Замораживать, по правде сказать, почти нечего. Начиная с запрета на ввоз продовольствия из стран Европейского Союза, введенного Кремлем в 2014 году в качестве ответной меры на «крымские» и «донбасские» санкции ЕС, товары, которые литовские производители еще поставляют в Россию, можно пересчитать по пальцам. Скорее, после вторжения 24 февраля заметным стало отсутствие русской водки в литовских магазинах. Ее, наряду с другой российской продукцией, запретили к ввозу. Понизить уровень дипломатического представительства Литвы в России и России в Литве тоже уже невозможно – послы обеих стран отозваны, посольства возглавляются временными поверенными.

Получается, что принятая литовскими парламентариями резолюция – просто символический жест? На мой взгляд, не только. Начиная с «оранжевой революции» 2004 года, всемерная поддержка Украины – официальная политика Литовской Республики и позиция большинства литовского общества. Она не зависит от того, какая партийная коалиция формирует правительство и работает ли во дворце на площади Симона Даукантаса в Вильнюсе нынешний президент Гитанас Науседа или кто-то другой. Сегодня эта поддержка выражается в приеме и размещении в стране десятков тысяч украинских беженцев, пожертвованиях в разнообразные фонды помощи украинцам, военных и гуманитарных поставках, дипломатическом содействии. Резолюция парламента – не только следствие и отражение этих общественных настроений, но и вполне практический шаг.

Трибунал для Путина и Шойгу?

Помимо признания России террористическим государством, сейм объявил действия российской армии в Украине геноцидом. Также резолюция призывает создать специальный международный трибунал для суда над подозреваемыми в совершении военных преступлений в Украине. Депутаты хотят, чтобы этот орган получил право выдавать международные ордеры на арест, причем без оглядки на так называемый «суверенный иммунитет», обычно защищающий глав государств и правительств от судебного преследования. Сейм призывает судить глав государств, правительств и других должностных лиц. То есть, попросту говоря, привлечь к ответственности Путина, Шойгу, Лаврова и, что называется, «далее по списку».

Литовские политики рассчитывают, что резолюция подтолкнет парламенты других стран Европы – прежде всего, Латвии, Эстонии, Польши и солидарную с ними в противостоянии Путину Великобританию – принять аналогичные резолюции. Словосочетание «террористическое государство» тоже не случайно. Это почти что калька с американской формулировки «государство, поддерживающее терроризм». Литовцы как бы напоминают коллегам из Вашингтона: «Режим Путина – такой же, как режимы Саддама Хусейна, тегеранских мулл или династии Ким в Северной Корее». Все они в разное время признавались Конгрессом спонсорами международного терроризма.

Имидж Литвы в США

Население Литвы – менее трех миллионов человек. Численность вооруженных сил – немногим более 20 тысяч человек (плюс почти пятнадцать тысяч бойцов «Союза стрелков» – сил территориальной обороны). Однако уровню контактов литовских политиков и дипломатов в Вашингтоне могут позавидовать многие другие страны.

Во-первых, американцы считают Литву очень надежным союзником по НАТО. Уровень оборонных расходов страны превышает заветные два процента ВВП и составляет почти два с половиной. Во-вторых, литовская диаспора в США обладает определенным влиянием и большим опытом продвижения своих интересов и интересов Литвы в Вашингтоне.

В-третьих, принятое в прошлом году правительством в Вильнюсе решение понизить уровень сотрудничества с Китаем и открыть представительство Тайваня резко повысило интерес США к Литве. В-четвертых, авторитет Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в НАТО и ЕС сегодня как никогда высок. Причина – все та же роковая дата 24 февраля 2022 года. Центральная Европа и страны Балтии годами утверждали – Кремль не остановится на «достигнутом» в 2014 году. Это, пусть и неохотно, теперь признают в Париже, Берлине, Риме и других столицах, где до последнего времени старались «понимать» Путина.

Демократизация и вестернизация постсоветского пространства

В Вильнюсе считают, что признание коллективным Западом действий российской армии в Украине геноцидом и создание специального международного трибунала для суда над представителями российской власти – трудная, но вполне достижимая цель. В сочетании с продолжающейся активной поддержкой российской демократической оппозиции, многие представители которой нашли и продолжают находить убежище в Литве, страна решает сразу несколько задач – усиливает политическое давление на Кремль, помогает его активным оппонентам и поддерживает репутацию политического игрока, к мнению которого стоит прислушаться союзникам по обе стороны Атлантики.

Литовский политический класс считает себя хранителем тысячелетней государственности и черпает вдохновение в событиях 1990-1991 года, когда Литва порвала с СССР и восстановила независимость. Литовские политики всех идейных направлений считают важнейшими национальными интересами страны демократизацию и максимальную вестернизацию постсоветского пространства, сохранение и расширение присутствия Соединенных Штатов в Европе, противодействие идеям «стратегической автономии» ЕС. И они не дадут ни американцам, ни европейцам забыть о резолюции сейма 10 мая.

Джерело: Deutsche Welle

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