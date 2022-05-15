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    Думки вголос

    Війна з Росією: які плани на майбутнє є в України та Заходу

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    На Заході зрозуміли, що війну зупинити може лише військова перемога України над Росією, але... - Війна з Росією: які плани на майбутнє є в України та Заходу
    На Заході зрозуміли, що війну зупинити може лише військова перемога України над Росією, але...

    Росії незабаром почне шукати можливість для реальних переговорів з Заходом

    Мовою оригіналу

    Серьезный вопрос тут назрел. Про дальнейший план. Но не России. А Украины и Запада.

    С одной стороны, на Западе поняли, что войну остановить может только военная победа Украины над (без преувеличения) еб@нутыми.

    А с другой – линия примирительная все равно есть. Макрон не только о сохранении лица говорит, но и о о том, что «не надо унижать Путина» (прямо так и сказал на днях). Ну ок, будет тогда он вас унижать и откровенно глумиться. Это, видимо, какая-то неостановимая линия «макарено». Еще со времен Саркози. У Шольца, несмотря на значимые трансформации (с точки зрения истории) в сфере безопасности Германии, ситуация разнообразная. Там такая вариативность (из того, что я читаю) на уровне разных настроений, и, тем не менее, угодить всем не удастся – так что надо определяться.

    В этом смысле, Макрон и Шольц, типа, традиционно претендующие на лидерство в ЕС (как Франция и Германия, а не как личности), уже проигрывают энергичному министру Италии Драги, который заявил, что переговоры с Путиным – пустая трата времени.

    Еще есть Эрдоган, которому Украина благодарна за поддержку, но который, допускаю (это мое субъективное мнение) принял тактику как бы отсидеться. Не избегать заявлений и санкций (он понимает, что Россия враг), но как бы максимально оградить себя от этой войны. Кроме того, приближается туристический сезон.

    Есть прямо обратные примеры – США и Великобритания. Американский закон о Ленд-Лизе и вообще самая крупная финансовая помощь США Украине.

    Ну а Великобритания и на уровне политической позиции, и на уровне предоставления военной помощи – одна из самых проактивных. Приняла санкции против родственников и приближенных Путина. еще Великобритания скупает по всему миру советское и российское оружие, чтобы впоследствии передать его Украине (об этом этом рассказал министр обороны Уоллес).

    Но тут что интересно и к чему я? Все понимают определенную переломность текущего момента и развилку решения. Украина не проиграла. Россия не победила. Постепенно все меняется местами. Украина еще не победила. Россия еще не вполне чувствует себя проигравшей.

    И здесь как раз важен общий настрой всех. Готовность Украины к контрнаступлению и вопрос его масштабов (власть заявляла, что мир возможен только после возврата всех оккупированных территорий; касается ли это Крыма, например?). Готовность Запада продолжать жесткую линию (военную и санкционную), а не примирительную (в стиле Макрона).

    Что касается России, то там, видимо, несмотря на всю пустопорожнюю браваду, скоро начнут искать реальных переговоров с Западом. Как пишут знающие люди, в работе по поиску оружия для Украины, запасами которого в достаточных объемах обладают 23 страны в мире, были задействованы западные военные атташе, которые, занимаясь поисками оружия, столкнулись с россиянами, которые также пытаются выкупить свое же оружие, некогда проданное другим странам. То есть, у России (с учетом санкций) уже есть нехватка оружия. А значит – Кремль будет искать пути подписания типа «мирного соглашения», пока его невозможность победы не станет очевидной, и не перейдет к восприятию как проигрыша.

    Я лично не верю но в какие договоренности с уступками со стороны Украины. Но вот в вариант какого-то «замораживания» (а Макрон, видимо, об этом) очень может быть. Вот эту линию, если говорить о ключевых игроках, могут проводить Франция-Германия-Турция. В противовес – США и Великобритании.

    Но многое зависит, как и в первый месяц войны, – от Украины. От нашей позиции, понимания победы и масштабов контрнаступлениях.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти США Німеччина санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Війна з Росією: які плани на майбутнє є в України та Заходу