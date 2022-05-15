Офіс Зеленського прокоментував «самозаймання» військкоматів у РФ

Від початку війни РФ проти України в Росії невідомі намагалися підпалити більше десяти військкоматів

Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації власної армії. Так радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував масові пожежі в російських військкоматах.

«Рязань, Нижньовартовськ, Мордовія, Івановська область – останнім часом у Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому?» – написав Подоляк у Twitter.

Він також поцікавився: «Все ще йде за планом чи нам допомогти це пришвидшити?».

Як повідомлялося, 15 травня в Росії невідомі спробували підпалити два військкомати.

Це вже шостий подібний випадок за останні кілька днів (а всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагалися спалити щонайменше 10 військкоматів).

13 травня подібний випадок стався у місті Гукове Ростовської області. Там уночі хтось намагався підпалити військовий комісаріат на вулиці Червона Гірка. Злочинець кинув «коктейль Молотова» у стіну будівлі, вогонь загасили працівники військкомату. Чоловіка поки що теж не знайшли.

Ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова».

Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».