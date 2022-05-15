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    Офіс Зеленського прокоментував «самозаймання» військкоматів у РФ

    Невідомі закидають військкомати&nbsp;&laquo;коктейлями Молотова&raquo; - Офіс Зеленського прокоментував «самозаймання» військкоматів у РФ
    Невідомі закидають військкомати «коктейлями Молотова»

    Від початку війни РФ проти України в Росії невідомі намагалися підпалити більше десяти військкоматів

    Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації власної армії. Так радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував масові пожежі в російських військкоматах.

    «Рязань, Нижньовартовськ, Мордовія, Івановська область – останнім часом у Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому?» – написав Подоляк у Twitter.

    Він також поцікавився: «Все ще йде за планом чи нам допомогти це пришвидшити?».

    Як повідомлялося, 15 травня в Росії невідомі спробували підпалити два військкомати.

    Це вже шостий подібний випадок за останні кілька днів (а всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагалися спалити щонайменше 10 військкоматів).

    13 травня подібний випадок стався у місті Гукове Ростовської області. Там уночі хтось намагався підпалити військовий комісаріат на вулиці Червона Гірка. Злочинець кинув «коктейль Молотова» у стіну будівлі, вогонь загасили працівники військкомату. Чоловіка поки що теж не знайшли.

    Ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова».

    Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Офіс Зеленського прокоментував «самозаймання» військкоматів у РФ