Зеленський поговорив із главою уряду Нідерландів про Донбас

Президент України також висловив упевненість про продовження відносин двох країн у новому форматі

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня поговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це президент України написав у Twitter.

«Продовжив діалог. Проінформував про загострення ситуації на Донбасі», – написав Зеленський.

Лідер України також додав, що подякував Рютте за вагому підтримку у боротьбі з російським агресором.

«Після відновлення миру разом у ЄС будуватимемо українсько-нідерландські відносини нової якості», − пообіцяв Зеленський.

Зауважимо, що місяць тому Володимир Зеленський звернувся до влади Нідерландів з проханням допомогти зброєю.

Він нагадав нідерландським можновладцям про трагедію рейсу MH17 і закликав допомогти засудити усіх російських військових злочинців.

Зеленський звернувся до парламентарів та урядовців Нідерландів, закликавши їх посилити санкції проти Росії, щоб та не мала ресурсів для війни проти України. «Закрийте порти для російських суден, разом із іншими країнами Євросоюзу припиніть будь-яку торгівлю (з Росією – ред.), готуйтеся швидше відмовитися від використання російських енергоносіїв», – попросив Нідерланди президент України.

Також президент України подякував нідерландській владі за допомогу, але наголосив, що Україні потрібні не тільки «Стінгери» чи «Панцерфаусти», а й зброя перемоги, за допомогою якої наші війська зможуть деблокувати українські міста, оточені та захоплені рашистами, зможуть вигнати окупантів з української землі.

Нагадаємо, у понеділок, 18 квітня, Зеленський обговорив із прем'єром Болгарії ситуацію в Чорному морі.

Він додав, що обговорив із очільником уряду Болгарії проблеми для судноплавства в Чорному морі.







