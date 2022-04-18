Зеленський обговорив із прем'єром Болгарії ситуацію в Чорному морі

Йшлося також про євроінтеграційні плани України

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня поговорив із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Про це президент України написав у Twitter.

«Провів перемовини з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Подякував за підтримку України, зокрема нашого вступу до ЄС, та міцну позицію щодо антиросійських санкцій», − написав президент України.

Він додав, що обговорив із очільником уряду Болгарії проблеми для судноплавства в Чорному морі.

Зауважимо, що кількома днями раніше влада Болгарії, як і багато інших країн Європи, заборонила російським суднам заходити в порти держави. Таке рішення є наслідком п'ятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

«Всім суднам, зареєстрованим під російським прапором, а також всім суднам, які після 24 лютого змінили свій російський прапор або реєстрацію в морському регістрі на будь-яку іншу державу, заборонено доступ в болгарські морські та річкові порти», – йшлося в офіційному повідомленні Морської адміністрації держави.

Нагадаємо, дещо раніше Володимир Зеленський поспілкувався із главою МВФ: йшлося про відновлення України.

За його словами, вже є чіткі плани з цих питань, а також бачення перспектив. Зеленський висловив упевненість, що співпраця України і МВФ надалі буде плідною.