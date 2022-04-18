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    Зеленський обговорив із прем'єром Болгарії ситуацію в Чорному морі

    Володимир Зеленський поговорив із очільником уряду Болгарії - Зеленський обговорив із прем'єром Болгарії ситуацію в Чорному морі
    Володимир Зеленський поговорив із очільником уряду Болгарії
    фото: Офіс президента

    Йшлося також про євроінтеграційні плани України

    Президент України Володимир Зеленський 18 квітня поговорив із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Про це президент України написав у Twitter.

    «Провів перемовини з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Подякував за підтримку України, зокрема нашого вступу до ЄС, та міцну позицію щодо антиросійських санкцій», − написав президент України.

    Він додав, що обговорив із очільником уряду Болгарії проблеми для судноплавства в Чорному морі.

    Зауважимо, що кількома днями раніше влада Болгарії, як і багато інших країн Європи, заборонила російським суднам заходити в порти держави. Таке рішення є наслідком п'ятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

    «Всім суднам, зареєстрованим під російським прапором, а також всім суднам, які після 24 лютого змінили свій російський прапор або реєстрацію в морському регістрі на будь-яку іншу державу, заборонено доступ в болгарські морські та річкові порти», – йшлося в офіційному повідомленні Морської адміністрації держави.

    Нагадаємо, дещо раніше Володимир Зеленський поспілкувався із главою МВФ: йшлося про відновлення України.

    За його словами, вже є чіткі плани з цих питань, а також бачення перспектив. Зеленський висловив упевненість, що співпраця України і МВФ надалі буде плідною.

    Теги: ЄС Чорне море Болгарія Володимир Зеленський
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    Зеленський обговорив із прем'єром Болгарії ситуацію в Чорному морі