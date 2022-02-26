Нідерланди відправлять в Україну ракети Stinger

Військове завдання Stinger – збивати ворожі гелікоптери та літаки

Уряд Нідерландів ухвалив рішення «якнайшвидше» відправити до України 200 зенітних ракет Stinger. Про це йдеться у спільному листі до парламенту очільників МЗС та Міноборони, який потрапив до ЗМІ.

Видання RTL, зокрема, цитує документ за підписом міністрів закордонних справ та оборони, Вопке Хукстра та Кайси Оллонґрен, у якому йдеться, що урядовці змогли уникнути стандартної та тривалої процедури погодження. «Для цього запиту було проведено ретельний розгляд критеріїв експорту зброї, але процедуру були скорочено з огляду на виняткові обставини», – ідеться у листі.

Серед іншого, Нідерланди безоплатно передадуть на потреби української армії 200 ракет Stinger американського виробництва, які перебувають на озброєнні армії Нідерландів.

Stinger – це ракети класу «земля-повітря» для запуску з портативних ЗРК, з інфрачервоним наведенням. Її військове завдання – збивати ворожі гелікоптери та літаки. Ракети довжиною 1,5 метра і вагою понад 16 кілограмів мають понадзвукову швидкість, 2400 кілометрів на годину, та є ефективними для ураження цілей у радіусі від 0,5 метра до 5 кілометрів. Як відомо, системи протиповітряної оборони є дуже важливими для збивання російських гелікоптерів та літаків, що здійснюють бойові вильоти для обстрілу українських об’єктів та перевезення живої сили російської окупаційної армії.

Уряд Нідерландів погодився відправити в Україну також інші військові товари.

Вони «будуть відправлені якомога швидше, але Нідерланди, як і інші країни, стикаються з логістичними проблемами», йдеться у листі до парламенту.

Нагадаємо, у ніч проти суботи адміністрація президента США Джо Байдена зареєструвала у федеральному реєстрі актів підписане ним рішення про надання Україні фінансової допомоги та новітньої зброї.

$350 млн буде надано у вигляді так званої «безпекової підтримки», що включає зброю, військове обладнання та боєприпаси, а також за потреби безпекові послуги (включно з навчанням), що будуть підібрані у відповідності до запитів української сторони. Рішення не уточнює, які саме елементи оборонного обладнання будуть надані. Відомо, що Україна, серед іншого, раніше надсилала США запит на надання системи протиракетної оборони.

Ще $250 млн будуть надані у вигляді цільового безповоротного фінансування «у разі визнання важливості для безпекових інтересів США».

Раніше президент США Джозеф Байден попередив, що для України настав складний час. Однак впевнений, що нація не буде здаватися.

Додамо, що президент Зеленський після перемовин із союзниками оголосив створення антипутінської коаліції.

І вже пів сотні держав та організацій підтримали Україну. Партнери України заявляють, що Росія понесе відповідальність за свої дії.

Крім того, у Білому домі заявили, що США готові прийняти українських біженців.

Також Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США мають намір поставляти нові партії озброєнь Україні.

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