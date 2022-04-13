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    Нідерланди заарештували два десятки яхт підсанкційних росіян

    Олігархи з РФ залишаться без розкішних плавучих суден - Нідерланди заарештували два десятки яхт підсанкційних росіян
    Олігархи з РФ залишаться без розкішних плавучих суден
    фото з відкритих джерел

    Судна не зможуть покинути країну до зняття санкцій

    Митниця Нідерландів затримала у своїх портах сумарно два десятки яхт, які належать громадянам Росії. Судна не зможуть покинути Нідерланди до зняття санкцій, введених проти Росії після її вторгнення в Україну. Про це повідомляє CNN.

    Поки влада розслідує право власності на яхти, їм не дозволяється залишати територіальні води Нідерландів, також їх не можна передавати, або експортувати. Європейські митники тримають в секреті наявну у них інформацію. Відомо лише, що дві заарештовані яхти пов'язані з особою, включеною в санкційний список ЄС.

    Габарити яхт варіюються в межах від 8,5 до 120 метрів. Із 20 заарештованих суден, чотирнадцять знаходяться в стадії будівництва, дві пришвартовані та готові до виходу до моря, а ще дві – на плановому ремонті.

    Нагадаємо, в Італії конфіскували російську яхту за 3 млн євро (фото).

    Також Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото).

    Нещодаавно Іспанія заарештувала яхту російського олігарха.

    А ось путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій.

    Раніше Італія заблокувала мегаяхту ще одного російського олігарха.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Нідерланди Україна влада окупація #stoprussia
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    Нідерланди заарештували два десятки яхт підсанкційних росіян